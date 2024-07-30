Soğuksu Milli Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı Yol Tarifi ve Giriş Ücreti

Başkent Ankara'nın saklı cennetlerinden biri olan Soğuksu Milli Parkı hem doğa severler hem de fotoğraf tutkunları için büyüleyici manzaralar sunuyor. Kızılcahamam ilçesinde konumlanan bu milli park, çeşitli bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yaparak biyolojik çeşitliliği ile öne çıkıyor. Hafta sonu kaçamakları ve doğa yürüyüşleri için mükemmel bir rota olan Soğuksu Milli Parkı nerede ve nasıl gidilir. Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı yol tarifi ve giriş ücreti bilgilerini sizler için derledik.

Soğuksu Milli Parkı Nerede?

Soğuksu Milli Parkı, Ankara ilinin Kızılcahamam ilçesinde yer almaktadır. Ankara şehir merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta olan bu milli park, doğal güzellikleri ve zengin bitki örtüsü ile ziyaretçilerine huzurlu bir ortam sunmaktadır.

Soğuksu Milli Parkı'na Nasıl Gidilir?

Soğuksu Milli Parkı'na ulaşım oldukça kolaydır. Ankara şehir merkezinden yola çıkarak, Esenboğa Havalimanı yönünde ilerleyip, Çubuk ilçesini geçtikten sonra Kızılcahamam tabelalarını takip ederek milli parka ulaşabilirsiniz. Özel araç ile yapılan yolculuklar ortalama olarak 1-1,5 saat sürmektedir

Toplu taşıma ile gitmek isteyenler için de seçenekler mevcut. Ankara şehir merkezinden Kızılcahamam'a düzenli olarak otobüs seferleri yapılmaktadır. Kızılcahamam ilçe merkezine ulaştıktan sonra, dolmuşlarla veya taksi ile milli parka kısa bir yolculuk yapabilirsiniz.

Soğuksu Milli Parkı Yol Tarifi

Ankara'dan Çıkış: Ankara şehir merkezinden Esenboğa Havalimanı yönüne doğru ilerleyin.

Çubuk İstikameti: Çubuk ilçesini geçin ve Kızılcahamam yönündeki tabelaları takip edin.

Kızılcahamam'a Varış: Kızılcahamam ilçe merkezine ulaştıktan sonra, Soğuksu Milli Parkı tabelalarını takip ederek milli parka varabilirsiniz.

Soğuksu Milli Parkı Giriş Ücreti

Soğuksu Milli Parkı'na giriş ücreti, araç ve yaya ziyaretçiler için farklılık göstermektedir. Güncel ücretler genellikle parkın giriş kapısında yer alan tabelalarda veya milli parkın resmi internet sitesinde belirtilmektedir. Genellikle araç başına ve kişi başına ayrı ücretlendirme yapılmaktadır. Öğrenciler, öğretmenler ve belirli yaş grupları için indirimler de mevcuttur.

Şu an için kişi başı 20₺, bisiklet ile giriş 35₺, ATV ve motorsiklet ile 70₺, otomobil ve karavan için ise 105₺ ücretlendirmesi bulunmaktadır.