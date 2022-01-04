Sohbet Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Sohbet Kelimesinin Anlamı Nedir?

İnsanoğlu ömrü boyunca merak eden ve öğrenen bir canlıdır. Bazen bir filmde bazen ise ders dinlerken ilgimizi çeken kelimeler olur ve o kelimenin anlamını, kökenini, eş anlamlısını merak eder araştırıp öğreniriz. Eş anlamlı kelimeleri bilmek hem beyin jimnastiği yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur, bunların yanı sıra dilimizi çok daha akıcı ve güzel konuşmamıza fayda sağlar. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Güzel Türkçemizin hoş yanlarından birisi de kelimelerin birçok eş anlamlısının olması ve bu unsurun dilimizi daha zengin ve edebi bir hale getirmesidir. Arapça kökenli bir kelime olan sohbet kelimesinin bilinen iki tane eş anlamlısı vardır. Sohbet kelimesinin eş anlamlısı ve eş anlamlılarının kökenleri nedir? Bu soruların cevabının tamamını sizler için örneklerle derlediğimiz yazımızda bulabilirsiniz.

Sohbet Sözcüğünün Eş Anlamlısı

Söyleşi ( Türkçe bir kelimedir)

Hasbihâl ( Arapça kökenli bir kelimedir)

Bu kelimelerin hepsi sohbet sözcüğünün yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Sohbet Kelimesinin Anlamı

Dostça bir havada konuşarak fikir alış verişi yapmak, arkadaşça birlikte vakit geçirmek anlamına gelir.

Sohbet Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

Çocukluk arkadaşımla aramızdaki ilişki bambaşka, saatlerce sohbet eder hiç sıkılmayız.

Annem çok sıcakkanlı bir insan, herkesle kaynaşır sohbet eder.

Sohbet Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı