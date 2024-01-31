ŞÖKK Ne Demek? Karnede Yazan ŞÖKK ile Geçti Ne Anlama Gelir?

Okullarda belirli bir not ortalaması sınırı vardır. Not ortalaması belirtilen puanın altında olan öğrencilere ŞÖKK toplanmaktadır. Peki, ŞÖKK Ne Demek bakacak olduğumuzda anlamı Şube Öğretmenleri Kurulu Kararıdır. Kurul, sene sonunda ortalaması düşük olan öğrencilerin belirli şartlara bağlı olarak geçmesine ya da kalmasına karar verir. ŞÖKK'le geçen öğrencilerin karnesinde ŞÖKK ile geçti yazar. Bu durumda karnede yazan ŞÖKK ile geçti ne anlama gelir, sorusunun yanıtına ulaşırız.

ŞÖKK Ne Demek?

Eğitim öğretim yılının dönem ve sene sonunda verilen karneler, öğrencilerin devam-devamsızlık, geçti- kaldı, okuduğu kitap sayısı, not ortalaması ve davranış tutumlarına yönelik bilgiler içermektedir. Bu bilgiler doğrultusunda öğrencinin hem birinci dönem hem de bir sene sonunda kazanımlardan elde ettiği başarı çizelgesini ortaya koymaktadır.

Dönem sonunda ortalaması yeterli öğrenciler bir üst sınıfa geçmeye hak kazanırken ortalaması düşük öğrenciler, kazanamadığı kazanımları tekrar elde etmek için sınıf tekrarı yapar. Sınıf tekrarına bırakılacak öğrenciler için ise sene sonunda ŞÖKK toplanmaktadır. ŞÖKK, Şube Öğretmenleri Kurulu Kararı anlamına gelmektedir. Bu kurul, sene sonunda sınıfta kalacak öğrencilerin geçip geçmeyeceğine belirli şartlar doğrultusunda karar vermektedir.

Karnede Yazan ŞÖKK ile Geçti Ne Anlama Gelir?

Sene sonunda ortalaması düşük olan öğrenci ŞÖKK'e kalmaktadır. ŞÖKK'e kalan öğrenci ise doğrudan geçemez, toplanacak olan ŞÖKK ile geçmek zorundadır. ŞÖKK ile geçen öğrencinin karnesinde bu durum ise "ŞÖKK ile geçti" olarak belirtilir. Yani öğrenci Şube Öğretmenler Kurulu Kararı ile geçmiştir.