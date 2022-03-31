Sokrates Kimdir, Neyi Savunur? Sokrates’in Hayatı, Eserleri Ve Kısaca Felsefi Görüşü

Atina'da gerçekleşen Peleponnes Savaşı ile birlikte hem Sokrates'in özelinde hem de bölge halkı üzerinde gerçekleşen buhranın bir çözümü olarak Sokrates belli başlı sorgulamalar gerçekleştirmiştir. Bu sorgulamalar neticesinde iyi olan nedir sorusunun cevabını sürekli olarak arayan ünlü filozof Sokrates aydınlanmacı bir tavır ile halkı bilinçlendirmek için çabalamıştır.

Sokrates Kimdir?

Yaşamı boyunca kendisini ve dönem içerisinde birlikte yaşadığı topluluğun ahlak olarak en iyisini edinmesini sağlamaya çalışan ünlü filozofun ismi Sokrates'tir. İnsanlık tarihi içerisinde incelendiğinde saygın sofist olarak adlandırılmaktadır. Bununla birlikte ünlü filozof Sokrates Astronomi, Geometri, Matematik ve politika hakkında da önemli dersler vermiştir.

Sokrates'in Hayatı Kısaca

MÖ 469'da Atina'da dünyaya gelen Sokrates'in babası taş ustası annesi ise ebeydi. Hayatının ilk dönemleri hakkında ne yazık ki pek bir bilgiye sahip olamadığımız ünlü filozof Sokrates'in Ksantippe adlı bir kadınla evli olduğu bilinmektedir. Bu evlilikten ise 3 çocuk sahibi olmuştur. MÖ 432 yılında gerçekleşen Peleponnes Savaşı ile birlikte ününe kavuşan Sokrates o dönem yaşanan politik gerilemenin de etkisi ile kendisini etiko-politik felsefeye yönelmiştir.

Sokrates Neyi Savunur?

Atina'da o dönem oluşan savaş düzeni ile birlikte bir politik gerileme ve buhran mevcut idi. Sokrates ise Atina halkını bilinçlendirmek ve onları bu buhrandan kurtarmak için bir uyanışa sevk etmek için çeşitli çalışmalar yapmaktaydı.

Kısacası Sokrates bu dönem moral reform projesini olgunlaştırmaya başlamıştır. Bu kapsamda iyi olan nedir ya da insanın gerçek amacının ne olduğuna dair söylemlerde bulunarak halkı bu yönde sorgulamaya itmiştir.

Sokrates'in Felsefesi

Sokrates hem kendisinin hem de Atina halkının içerisinde bulunduğu savaş durumundan kaynaklı güzel ahlak üzerine ve yaşam üzerine düşünce ve söylemlerde bulunmuştur. Bununla birlikte yaşama dair ne varsa onları eleştirmiş ve en iyisi nasıl olabilir bunu tartışarak aydınlanmacı bir yol izlemiştir. Kısacası Sokrates ahlak ve yaşama dair derin eleştiriler ve söylemler üzerine felsefesini oluşturmuştur.