Sol Beyin Baskın Olması Ne Anlama Gelir? Sol Beyni Baskın Olanların Özellikleri, Gelişimi ve Meslekleri

İnsan beyni sağ yarım küre ve sol yarım küre olarak ikiye ayrılmaktadır. Her yarım kürenin kendine has farklı özellikleri bulunmaktadır. Kimi insanlarda beynin sağ bölümü daha aktif bir rol oynarken kimi insanlarda sol beyin daha baskındır. Bu yazımızda sizler için sol beyin baskın olması ne anlama gelir sorusunun yanıtı ışığında sol beyni baskın olanların özellikleri, gelişimi ve meslekleri ile alakalı detaylı bilgileri paylaştık.

Sol Beyin Baskın Olması Ne Anlama Gelir?

Sağ ve sol yarım küreden oluşan insan beyninin birbirinden farklı işlevleri bulunmaktadır. Beynin sağ yarım küresi olarak adlandırılan kısım, vücudun sol tarafını yönlendirmektedir. Beyin sol yarım küresi olarak tanımlanan bölüm ise vücudun sağ tarafına hükmetmektedir. Sağ ve son beyin birbirinden farklıymış gibi görünse de iki yarım kürede birlikte hareket etmektedir. Pek çok kişi sağ beyin sol beyin farkı konusunu merak etmektedir. Sağ beyin ile sol beyin arasındaki en temel fark düşünce biçimidir. Her iki yarım kürenin düşünme işlevi birbirinden farklıdır. Beynin sağ yarım küresi duygusal işlevlere yatkınken sol yarım küresi ise rasyonel işlevlere yatkındır. Bu bağlamda karşımıza sol beyin baskınsa ne olur sorusu çıkmaktadır. Beynin sol yarım küresinin baskın olduğu insanlarda rasyonellik ön planda olmaktadır.

Sol Beyni Baskın Olanların Kişilik Özellikleri Nelerdir?

İnsanların gerek düşüncelerini gerekse davranışlarını kontrol eden en önemli merkez şüphesiz ki beyindir. Uzmanlar, insanların beynin yalnızca küçük bir bölümünü kullandığı belirtir. Beyin, gelişime her zaman açık olan ve merkezi sinir sisteminin temel parçası olan bir organdır. Sağ ve sol beyin birbirinden ayrı değildir. Ancak bir tarafın daha baskın olması düşünce ve davranışları da etkilemektedir. Günümüzde özellikle sol beyni baskın olan insanların kişilik özellikleri merak edilmektedir. Beynin sol yarım küresi baskın olanların kişilik özellikleri genel olarak şu şekildedir:

Matematiksel hesaplamalarda çok daha iyilerdir.

Rasyonel düşünme şekline sahiptirler.

Mantık daha ön plandadır.

Planlı hareket ederler.

Sembol ve sayılarla araları çok iyidir.

Herhangi bir hareketin neden yapıldığını hızlı bir şekilde çözebilirler.

Sol beyin fonksiyonları baskın olan kişiler için bazı meslekler daha çok ön plana çıkmaktadır. Bu kişiler analitik bir düşünce yapısına sahip oldukları için sol beyin meslekleri olarak nitelendirilen pazarlama, mühendislik, öğretmenlik, avukatlık, doktorluk gibi meslekleri yapmayı tercih ederler.