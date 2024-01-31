Soluk Borusu Bulmaca Cevabı - Bulmacada Soluk Borusu Diğer Adı Nedir?

Bulmacalarda harf sınırı ve bulmacanın zorluğuna göre, sorular ve cevaplar daha karmaşık hale getirilebilir. Soluk borusu, solunum sistemine ait bir yapıdır ve havayı burun veya ağızdan akciğerlere taşıyan boru şeklinde bir organdır. İnsan vücudu boyun bölgesinde yer alan bu tüp, gırtlak ile bronşları birleştirir. Soluk borusu bulmaca cevabı, bilim ile bir bağlantı içerisindedir ve bu nedenle bulmacada soluk borusu diğer adı nedir gibi konularda yanıt Latince isimlerini içerir.

Soluk Borusu Bulmaca Cevabı

Soluk borusu, omurgalılarda havayı boğazdan akciğerlere taşıyan, boru şeklinde bir organdır. Omurgasızlarda ise dışarıdaki havayı doğrudan iç dokulara ulaştırır. Soluk borusu, yaklaşık 10-12 cm uzunluğunda ve 2,5 cm çapındadır. Boğazda başlar ve her bir akciğere giden iki bronşa ayrılır. Soluk borusu, kıkırdak halkalarla desteklenir ve bu halkalar soluk borusunun büzülüp genişlemesini sağlar.

Bulmacada Soluk Borusu Diğer Adı Nedir?

Soluk borusu, trakea olarak da adlandırılır. Bu tüp, gırtlaktan başlayarak göğüs boşluğunda bulunan soluk borusu halkasına kadar uzanır. Trakea, C şeklinde halka yapılarından oluşur ve iç kısmında mukus ve silia adı verilen tüy benzeri yapılar bulunur. Silialar, hava yolu boyunca mukusun taşınmasına yardımcı olur ve bu da nefes alırken solunum yollarını temizler.

Bulmacada soluk borusunun diğer adı olarak iki yanıt verebiliriz. Bu yanıtları şu şekilde sıralayabiliriz: