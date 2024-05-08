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Giriş Tarihi: 8.5.2024 11:19 Son Güncelleme: 8.5.2024 11:19

Soluk Eş Anlamlısı Nedir? Soluk Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Soluk eş anlamlısı araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere; eş anlamlı kelimeler anlamdaş olup yazılışları ve okunuşları farklı ancak anlamları aynı olan kelimelerdir. Kelime anlamı olarak rengi atmış, donuk beyazlıkta olan, solmuş gibi anlamlar içeren soluk kelimesi hem eş anlamlısı ile hem de kendi anlamı ile cümle içerisinde kullanıldığında anlam bütünlüğü bozulmamaktadır. Bu kapsamda; soluk eş anlamlısı nedir? Soluk kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük hangisidir?

Soluk Eş Anlamlısı Nedir? Soluk Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Kelime anlamı olarak; gücünü ve parlaklığını yitirmiş olan, rengi atmış, solmuş gibi ifadeler içeren soluk eş anlamlısı merak ediliyor. "Solumak" fiilinden türetilmiş olup soluğun ilk anlamı da nefes olarak kabul edilir. "Beti benzi atmış" deyimi de bu kapsamda sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer alır. Bu kapsamda, soluk eş anlamlısı nedir? Soluk kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük hangisidir?

SOLUK EŞ ANLAMLISI

Soluk eş anlamlısı; solgun, nefes, mat gibi kelimelerdir. Bunlar; kendi anlamları içerisinde cümleye göre tercih edilmektedir. Örneğin; rengi sararmış, parlaklığını yitirmiş anlamına gelen solgun kelimesi soluk kelimesinin eş anlamlısıdır. Genellikle renkler için kullanılan mat kelimesi de soluk ile eş anlamlı olmaktadır.

SOLUK NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre; soluk kelimesinin 2 farklı anlamı bulunur. İlk anlamı; akciğerlere çekilen ya da akciğerler yoluyla vücuttan atılan havadır. Diğer anlamı ise; rengi atmış olan, uçuk, mat, parlaklığını ve ışığını yitirmiş anlamlarını taşır.

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Soluk Eş Anlamlısı Nedir? Soluk Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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