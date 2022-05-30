Solunum Sistemi Organları - Solunum Sistemi Hastalıkları Nedir, Görevleri Nelerdir Ve Nasıl Çalışır?

Solunum sistemi sadece tek bir organdan oluşmaz. En temel organlardan biri olan akciğerin yanı sıra solunumu destekleyen birkaç organ daha vardır. Bu organlardan herhangi biri sigara içmek gibi yanlış etkilerle karşılaştığında geri dönüşü zorlaşan yollara sokabilir. Bu yüzden tüm vücut sistemlerimiz gibi solunum sistemimizin sağlığı için tüm gerekli adımları atmalı ve kendimize zarar vermekten kaçınmalıyız. Solunum Sistemi Hastalıkları Nedir, Görevleri Nelerdir Ve Nasıl Çalışır? İşte detaylar…

Solunum Sistemi Nedir?

Solunum sistemi, kan ile atmosfer havası arasında gaz değişimine yardımcı olan tamamen özel bir sistemdir. Solunum sisteminde yaşanan gaz değişimi hücrelerde metabolizma sonucu oluşan karbondioksit atmosfer havasına verilirken atmosfer havasında bulunan oksijen kana karışır.

Ayrıca, solunum sisteminde pH kontrolü kandaki karbondioksit üzerinden yapılır. Solunum sisteminin en iyi bilinen görevi gaz değişimi olsa da tek görevi bu değildir. Solunum sistemi aynı zamanda sıcaklığın düzenlenmesine de yardımcı olur. Ancak, solunum yolu ile dışarıya ısıtılmış ve nemlendirilmiş hava verilmesi sıcaklık ve buhar kaybına neden olabilir.

Solunum Sistemi Organları Nelerdir?

Solunum sisteminin ana organı akciğerlerdir. Ancak bunun yanı sıra burun, ağız, yutak, gırtlak, soluk borusu, bronşlar, bronşioller ve alveoller solunum sistemi organlarına dahil edilir. Bunların yanı sıra solunum sistemi, 'üst solunum yolları' ve 'alt solunum yolları' olarak ikiye ayrılır.

Üst solunum yolları burun ve yutaktan oluşurken alt solunum yolları, gırtlak, soluk borusu ve akciğer olarak kabul edilir. Ayrıca, diyaframdaki en önemli solunum kası inspirasyon ve soluk verme sırasında açılan kaburgaların pasif olarak kapanmasına yardımcı olan ekspirasyon da solunum sisteminde önemli yerlere sahiptir.

Solunum Sistemi Modeli Nedir?

Solunum sistemi modeli yapmak oldukça kolaydır. Bu sistemi yapmak için kapaklı pet şişe, balon, makas, maket bıçağı, pipet, pamuk ve bant malzemelerine ihtiyaç vardır. Öncelikle geniş bir pipet içerisine iki adet dar pipet yerleştirilir ve bant ile hava almayacak şekilde sıkıca bağlanır. Ardından pipetler şişenin büyüklüğüne uyacak şekilde kesilir. Ardından şişenin kapağı ortadan delinir ve pipetin ucu bu delikten geçirilip şişe kapatılır.

Pipetin geçtiği yer yine bant ile sıkı bir şekilde bantlanır. Daha sonra, şişenin alt kısmı maket bıçağı ile kesilir ve pipetlerin iki ucuna balon yerleştirilir. Akciğer görevi görecek olan bu balonlar, pipetin üst tarafından tutup bırakınca nefes alıyormuş izlenimi verecektir.

Solunum Sistemi Hastalıkları Nelerdir?

Solunum sistemi hastalıkları birçok nedene bağlı olarak gelişebilir. Ancak, en büyük sebep kış koşulları, alerji ve virüslerdir. Solunum sistemi hastalıkları nefes darlığı, iştahsızlık, ateş, göğüs ağrısı, hırıltı gibi problemlerle fark edilebilir. Solunum sistemi üzerinde gelişen hastalıklar aşağıdaki listedeki gibidir;

• Astım

• Amfizem

• Bronşit

• Fibroz

• Zatürre

• Pulmoner Hipertansiyon

• Akciğer Kanseri

• Sinüzit

• Alerjik Rinit

• Tonsilit

• Faranjit

• Larenjit

• Ses Teli Tümörü

• Bronşiyolit

• Grip

• Verem

• Atelektazi