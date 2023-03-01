Solvatasyon Nedir? Solvatasyon Olayı Nasıl Olur, Örnekleri Neler?

Solvatasyon nedir araştırmasında kimyanın çözülme konusu ile ilgili kaynakları incelemeniz gerekir. Kelimenin sözlük anlamı için de kısa bir sözlük araştırması yapabilirsiniz. Solvatasyon ne demek? Solvatasyon konusu eğitim sistemimizde 10. sınıf ders konusudur. Müfredat kapsamında solvatize terimi de öğretilir. Solvatize ne demek? Kimya solvatasyon örnekleri neler sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Solvatasyon Nedir?

Solvatasyon kimya alanında karşınıza çıkan bir terimdir. Solvatasyon, çözücü maddenin molekülleri arasındaki etkileşim ile çözülmenin gerçekleştirilmesi işlemidir. Bu işlem esnasında iyonize olmuş moleküller ile yüksüz moleküllerin etkileşimi söz konusudur. Yaşanan etkileşim ile çözünen maddenin birçok alanı etkilenir.

Kimya Solvatasyon Örnekleri Neler?

Solvatasyon ile gerçekleşen olay solvalize olarak isimlendirilir. Çevrenizde çok sayıda solvatasyon örneği bulabilirsiniz. Bu örneklerin başında suyun hidrasyonu gelir. Glikozun çözücü maddesi sudur. Su molekülleri bu işlem esnasında çözünene hidrojen atomlarını aktarır. Hidrasyon suyu, glikoz moleküllerini tamamen çevreler. Çevreleme işlemi ile glikozun çözülmesi gerçekleşir.

Naftalin maddesinin çözücüsü sıcak alkol ya da sıcak eteldir. Naftalin su molekülleri ile etkileşime geçemez. Bu nedenle su naftalini çözemez. Ayrıca naftalinin soğuk alkol ya da etelde çözülmesi de mümkün değildir. Sıcak alkon ya da etel ile yaşanan çözülme örneği de solvatasyona örnektir.

Solvatasyona verilecek diğer bir örnek de su ve tuz karışım örneğidir. Tuz iyonlarının suda çözünerek iyonlarına ayrışması solvatasyona örnektir. Solvatasyon ile ilgili çok sayıda örnek bulabilirsiniz.