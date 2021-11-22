Sömestr tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Birinci dönem ne zaman bitiyor, 2021-2022 yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman?

Sömestr tatili tarihi pek çok ilkokul, ortaokul ve üniversite öğrencisi tarafından araştırılıyor. İlköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyindeki tatil tarihlerini Milli Eğitim Bakanlığı açıklıyor. Üniversitelerde ise tarihler kurumlara bağlı olarak belirleniyor. Birinci dönem ne zaman bitiyor, 15 tatil - sömestr tatili ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte bu soruların yanıtı, ilk karnelerin alınacağı tarih ve yarıyıl tatili tarihleri.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma gününe kadar sürecek.