Sömestr tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Birinci dönem ne zaman bitiyor, 2021-2022 yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman?

Sömestr tatili tarihi pek çok ilkokul, ortaokul ve üniversite öğrencisi tarafından araştırılıyor. İlköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyindeki tatil tarihlerini Milli Eğitim Bakanlığı açıklıyor. Üniversitelerde ise tarihler kurumlara bağlı olarak belirleniyor. Birinci dönem ne zaman bitiyor, 15 tatil - sömestr tatili ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte bu soruların yanıtı, ilk karnelerin alınacağı tarih ve yarıyıl tatili tarihleri.
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma gününe kadar sürecek.
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek.
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi" örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir.
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.