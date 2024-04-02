Somuncu Baba Türbesi Nerede? Somuncu Baba Türbesi Hangi Şehirde, Nasıl Gidilir?

Somuncu Baba'nın hayatıyla ilgili kesin bilgiler oldukça azdır, ancak halk arasında rivayetler ve menkıbelerle anlatılan birçok hikaye ve öğüt ona atfedilir. Somuncu Baba Türbesi'ni ziyaret ettiğinizde, türbeyi ve dergahı gezebilirsiniz, Somuncu Baba'nın hayatı ve eserleri hakkında bilgi edinebilirsiniz ve türbenin yanında bulunan çeşmeden su içebilirsiniz. Bu gibi nedenlerle Somuncu Baba Türbesi nerede, hangi şehirde, nasıl gidilir gibi konuların bilinmesi önem arz eder.

Somuncu Baba Türbesi Nerede?

Somuncu Baba, Şeyh Hamid-i Veli'nin türbesinin nerede olduğu tartışılmaktadır. Büyük ihtimalle Aksaray'da, bir diğer ihtimal ise Malatya Darende'dir.

Somuncu Baba Türbesi Malatya'nın Darende ilçesinde yer alan türbe, Darende'nin Hıdırlık mevkiinde, Somuncu Baba Dergahı'nın içerisindedir. Aksaray'da ise Somuncu Baba Külliyesi'nin içerisindedir. Her yıl binlerce ziyaretçi tarafından ziyaret edilmektedir.

Somuncu Baba Türbesi Hangi Şehirde, Nasıl Gidilir?

Malatya Darende Somuncu Baba Türbesi'ne şu şekilde gidilebilir:

Özel araçla: Darende'ye ulaştıktan sonra Hıdırlık mevkiine doğru ilerleyiniz. Yol üzerinde türbeye ait tabelaları göreceksiniz.

Toplu taşımayla: Darende'ye otobüs veya minibüs ile ulaşabilirsiniz. Darende'den Hıdırlık mevkiine dolmuş seferleri de bulunmaktadır.

Aksaray Somuncu Baba Türbesi'ne ulaşmanın birkaç yolu vardır:

Özel araçla: Aksaray şehir merkezinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan türbeye, Konya Yolu üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz.

Toplu taşımayla: Aksaray şehir merkezinden kalkan minibüslerle türbeye ulaşabilirsiniz. Minibüslerin güzergahı türbenin önünden geçmektedir.

Yürüyerek: Şehir merkezine yakın bir konumda bulunan türbeye yaklaşık 30 dakikada yürüyebilirsiniz.

Türbeye giriş ücretsizdir ve her gün ziyarete açıktır.