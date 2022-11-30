Somut Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Somut Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Somut kelimesi genelde sıfat göreviyle kullanılan, öz Türkçe bir kelimedir. Anlamı dolayısıyla günlük hayatta, derslerde, kitaplarda sıkça karşımıza çıkan bir kelimedir. Kelimelerin zıt anlamlısını bulmadan evvel bahsi geçen kelimenin ne anlama geldiğini öğrenirsek zıt anlamlısını bulmak çok daha kolay hale gelecek ve akılda kalması daha kolay olacaktır. Somut kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre anlamı şudur;

Somut kelimesi, varlığı duyularla algılanabilen ve içerisinde nesnellik gerçeklik barındıran anlamına gelir.

Örneğin:

'' Anlattıkların sadece varsayımlardan ibaret dava açabilmemiz için somut delillere ihtiyacımız var. '

Somut Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Türk Dil Kurumu'na göre somut kelimesinin zıt anlamlısı soyut kelimesidir. Soyut kelimesi de tıpkı somut kelimesi gibi cümlede sıfat göreviyle kullanılan, günlük hayatta sıkça karşımıza çıkan Öz Türkçe bir kelimedir. Soyut kelimesi, varlığı sadece düşünce ve duygularla gerçekleşen, duyularla varlığı ispat edilemeyen anlamına gelir.

Örneğin:

'' Çocuklar yarınki Türkçe dersimizde soyut kavramlar konusunu işleyeceğiz, lütfen hazırlıklı gelin. ''

Somut Kelimesine Benzer Kelimeler

Dilimizde kelimelerin birçok benzer ve eş anlamlıları vardır, bunları öğrenip kullanırsak şayet hiç tekrara düşmeyen, akıcı ve güzel bir konuşmaya sahip olmuş oluruz. Somut kelimesinin eş anlamlı ve benzer kelimelerini şöyle sıralayabiliriz;