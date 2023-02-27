Son Akşam Yemeği Tablosu Neyi Anlatıyor? Leonardo Da Vinci Son Akşam Yemeği Tablosunun Anlamı ve Hikayesi

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Son Akşam Yemeği Tablosu Neyi Anlatıyor?

Son Akşam Yemeği tablosu dünyada en ünlü sanat eserleri içerisindedir. Hem sanatçısı hem de tablonun kendisi yüzyıllardır birçok sanat sever tarafından bilinmektedir. Eserin tamamlanması üç yıldan fazla sürmüştür. Ancak tablonun tamamlanması için üzerinde sürekli bir çalışma olmadı. Eserin sanatçısı Leonardo da Vinci'dir.

Tablonun tarihi hakkında kimsenin net olarak bir bilgisi bulunmamaktadır. Hem kayıt hem de güvenilmez kayıt sisteminden kaynaklanan bir durumdur. Leonardo da Vinci'nin eserleri gizli anlamlar ve birçok sanatsal incelik barındırır. Bu nedenle de eserlerine her zaman farklı açılardan yaklaşılır. Son Akşam Yemeği tablosu da bu açıdan en önemli eserleri arasında yer alır. Sayısız yoruma yol açan bu eser son derece ünlü dini sanat eserleri arasında yerini almaktadır.

Son Akşam Yemeği Tablosu Hikayesi

15. yüzyılın sonlarında oluşturulan Son Akşam Yemeği tablosu bir duvar resmidir. Santa Maria delle Grazie Manastırı Milano'da bulunmaktadır. Da Vinci'nin en ikonik tabloları arasında yer alır. Orijinal tablo 4.6 metre ve 8.8 metre boyutlarında yapılmıştır. Tablonun anlattığı hikaye ise oldukça dikkati çeker.

Tablo Hristiyan Yeni Ahit'te kişilere anlatılan bir olayın görsel yorumlaması olarak ortaya çıkarılmıştır. İsa Peygamber kendisine yakınlarından birinin ihanet edeceğini açıkladığında tüm havarileri bir tepki vermiştir. Da Vinci de bu tepkileri tablosunda resmetmiştir. Tablo 1494 ile 1498 yılları arasında yeniden boyanan tablo Hz. İsa ile havarilerinin arasında gerçekleşen son akşam yemeğini tasvir etmektedir. İncil'de geçen on iki havariden birisi olan Yahuda'nın İsa'ya olan ihanetini anlatan bir tablodur.

İsa'nın güneş doğmadan önce bir havarisinin kendisine ihanet edeceğini açıklaması üzerine tartışmalar başlatan havarileri anlatır. Havarilerin bu haber üzerine verdikleri tepkiler de tablodan görülebilir. Bazı havariler şaşkınlık gösterirken bazı havarilerin öfke ve şok içerisinde olduğu net olarak resmedilmiştir. Bu tepkiler ise üç kişilik gruplar halinde tasvir edilmiş ve tabloda farklı bir hareketlilik ortaya çıkarılmıştır. Bunlarla birlikte tabloda birçok sembol de yer alır.

Son Akşam Yemeği Tablosunun Yaratılış Hikayesi

Leonardo da Vinci, bu tablosunu ortaya çıkarabilmek için birçok farklı hazırlık skeci yapmış ve kapsamlı araştırmalar gerçekleştirmiştir. Bu sahneyi boyamak için kuru boyamadan yararlanmıştır. Fresk boyama kültürünü de terk etmiştir. Sanatçının tüm figürleri birçok farklı ayrıntı içerir. Bununla birlikte ayrıntıların bazılarını daha belirgin hale getirmek için altın ve gümüş folyo izlerine de rastlanmıştır.

Tablonun en son restorasyon çalışması 1999 tarihinde yapılmıştır. Renklerin orijinale en yakın haline getirilmesi için oldukça önemli bir çaba gösterilmiştir. Tablonun boya izlerini ortadan kaldırmak için de birçok önemli bilimsel yönteme başvurulmuştur.