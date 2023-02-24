Bulmacalarda birçok farklı sözcük ve sözcük grupları karşımıza çıkar. Son bitim sözcük grubu da bunlardan biridir. Bu kelime grubu günlük konuşma dilinde çok fazla kullanılmamaktadır. Bu yazımızca sizler için son bitim ne demek, bulmacada son bitim ne demek, eş anlamlısı nedir sorularının yanıtlarına yer verdik. Konuyla ilgili kafanızda oluşan tüm soruların cevapları bu yazımızın devamında.

Son Bitim Ne Demek?

Bulmacalarda karşımıza birbirinden farklı manaya sahip kelime ve kelime grupları çıkmaktadır. Pek çok farklı bulmacada karşımıza çıkan ve cevabı merak edilen sorulardan biri son bitim kelimesi ne anlama gelir sorusudur. Son bitim kelime grubu çoğunlukla "nihayet" anlamında kullanılmaktadır. Herhangi bir olayın veya durumun sona yaklaştığını belirtmek için "son bitim" sözcük grubundan faydalanılmaktadır.

Bulmacada Son Bitim Anlamı Nedir?

Bulmacalarda son bitim kelime grubunun manası istenilen yanıtın kaç harfli olduğuna göre değişiklik göstermektedir. Bu bağlamda son bitim kelime grubunun cevabı olarak birden fazla kelime karşımıza çıkmaktadır. Bulmacada son bitim anlamına gelen kelimeler şu şekildedir:

Nihayet

Münteha

İntiha

Encam

Hitam

Ahir

Akab

Son Bitim Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Son bitim kelime grubu günümüzde daha çok bulmacalarda karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcüğün yerine çoğunlukla "nihayet" sözcüğü kullanılmaktadır. Yazım ve okunuş biçimleri farklı, anlamları aynı olan kelimeler eş anlamlı olarak tabir edilmektedir. Buna göre son bitim ve nihayet sözcükleri aynı manayı taşıdıkları için birbirlerinin eş anlamlısı olarak kabul edilmektedir.