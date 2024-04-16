Son çeyrekte LGS’de başarı tüyoları ne bulursan oku

Haziran'da düzenlenecek 2024 Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) son düzlüğe girildi. LGS'ye doğru son 1.5 ay kala verimli çalışmak kritik önem taşıyor. Hayallerini süsleyen liselere girmek için çabalayan 8'inci sınıf öğrencileri, doğru çalışma taktikleriyle bu son dönemi etkili bir şekilde değerlendirebilir. Tüm dersler için düzenli kitap okuyun, MEB'in ders kitaplarındaki bilgilere hâkim olun, görsel analizinizi geliştirin, soru köklerine çok dikkat edin, sorulardaki vurgulu ifadelerin altını çizmeyi alışkanlık haline getirin. Özel İzmir SEV Ortaokulu öğretmenleri, adaylara son haftaları daha verimli geçirmeleri için hangi derslere nasıl çalışmalarına yönelik şu önerilerde bulundu:Türkçe dersinde LGS'de öğrencinin sadece akademik bilgisi değil yorum ve analitik düşünme becerileri de ölçüleceği için PISA ve ALES tarzında olabilecek soruları çözebilmenin en önemli yolu okumaktan geçiyor. Öğrenciler, sınava hazırlanmak için kitap hatta afiş ve broşür okumayı da mutlaka ders çalışma programlarına eklemeliler. Karikatür okumak da Türkçe sorularına hazırlıkta büyük bir yer tutar. Yazısız karikatürler ve görseller hakkında düşünmek de bir okumadır. Günlük yaşam içinde okunan bir afiş, okulun bilgilendirme mektubu, panolardaki duyurular, sosyal medyada karşımıza çıkan bir haber, grafikler; bunların hepsi sınavda başarılı olabilmek için birer fırsattır.LGS sürecinin en sancılı dersi ne yazık ki matematik. Hem en çok zorlanılan hem de çok fazla konu barındıran bir ders olması sebebiyle öğrenciler konular biriktikçe zorlanıyor ve pes edebiliyor. Bu dönem tam da pes etme ya da devam etme dönemi. Son 45 gün kala yapılacak en önemli çalışma bol bol branş denemesi çözmek ve eksik kazanımları belirlemektir. Matematik sorularını çözerken öncelikle soruyu dikkatli okuyup önemli kısımların altını çizmek gerekir. Tüm işlemler mutlaka kâğıt üzerine yapılmalı, akıldan işlem yapılmamalıdır.Fen bilimleri dersinde okuduğunu doğru şekilde anlamlandırmak ve deneysel sorular önem taşıyor. İyi bir okuyucu olan ve okuduğunu dikkatli bir şekilde anlamlandıran öğrenciler sınavda avantajlı olacak. Sınava kadar olan süreçte öğrencilerimiz, öğrendikleri tüm konuların tekrarını yapmalı ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirmeli. Öğrencilerin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme, akıl yürütme becerilerini geliştirmeleri, çevreleri hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri ve fen okuryazarlığı kazanmış olmaları bu sınavda başarıyı beraberinde getirecektir.İnkilap tarihi için MEB örnek soruları ve EBA'da yayınlanan sorular mutlaka çözülerek sınava hazırlanmalı. Özellikle sorularda geçen "metne göre", "yalnızca bu bilgiye göre", "verilen haritaya göre" ya da "öncelikli olarak hangisi" gibi ifadelerin mutlaka altı çizilerek dikkat çekilmeli. Değerlendirme ve analiz sorularından oluşan testler mutlaka çözülmeli. Uzun paragraf sorularından korkulmamalı, uzun paragrafların içinde sorunun cevaplanması için daha çok ipucu bulunduğu akılda tutulmalı.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde paragraf üzerinden yorum yapmayı gerektiren sorular çıktığı için kitap okumak son derece önemli. Ayete dayalı sonuç çıkarmaya yönelik soru çıktığı için MEB kitabına hâkim olmak da çok önem taşır. Bazı sorular öğrencinin sadece MEB kazanımlarına hâkim olup olmadığını ölçmektedir. Hz. Muhammed'in örnek davranışları konusu, her yıl toplumsal hayattaki öneminden dolayı zorlayıcı soruları içermektedir.Öğrencilerin yabancı dil testinde soru kökünde ne istendiğini çok iyi anlayarak verilen görseli analiz etmeleri gerekmektedir. 2023-2024 MEB örnek sorularının özellikle görsel ve grafik okumaya dayalı süreç takibine, sıralamaya, diyalog tamamlamaya, eksik bilgiyi bulmaya odaklandığını gözlemledik. Bu nedenle öğrencilerin bol okuma yaparak anlama ve yorumlama becerilerini geliştirmesi faydalı olacaktır.