Son dakika: 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları açıklandı

BAKAN KASAPOĞLU BÖYLE PAYLAŞTI

Kasapoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Değerli genç arkadaşlarım, heyecanla beklediğiniz GSB Burs ve Öğrenim kredisi sonuçları açıklandı." derken sonuçların öğrenilmesi için http://turkiye.gov.tr adresini de paylaşımına ekledi.