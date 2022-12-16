Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Son dakika: 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları açıklandı
Giriş Tarihi: 16.12.2022 20:30 Son Güncelleme: 16.12.2022 20:42

Son dakika: 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları açıklandı

Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu kredi ve burs sonuçları ile ilgili yaptığı paylaşımda "Gençlerin bakanlığı olarak her zaman sizlerin destekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları açıklandı

Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği bilgiyi paylaştı. Kredi ve burs sonuçları açıklandı.

BURS VE KREDİ SONUÇLARI DUYURULDU!

Bakan Kasapoğlu, 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

BAKAN KASAPOĞLU BÖYLE PAYLAŞTI

Kasapoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Değerli genç arkadaşlarım, heyecanla beklediğiniz GSB Burs ve Öğrenim kredisi sonuçları açıklandı." derken sonuçların öğrenilmesi için http://turkiye.gov.tr adresini de paylaşımına ekledi.

Kasapoğlu ayrıca "Gençlerin bakanlığı olarak her zaman sizlerin destekçisi olmaya devam edeceğiz." diye ekledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA