Son dakika: 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları açıklandı

Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği bilgiyi paylaştı. Kredi ve burs sonuçları açıklandı.
📢 Değerli genç arkadaşlarım, heyecanla beklediğiniz GSB Burs ve Öğrenim kredisi sonuçları açıklandı.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 16, 2022
Sonuçlar için 👉🏻 https://t.co/azbjFfiPm8
Gençlerin bakanlığı olarak her zaman sizlerin destekçisi olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/GbeeQFx0gA
BURS VE KREDİ SONUÇLARI DUYURULDU!
Bakan Kasapoğlu, 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
BAKAN KASAPOĞLU BÖYLE PAYLAŞTI
Kasapoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Değerli genç arkadaşlarım, heyecanla beklediğiniz GSB Burs ve Öğrenim kredisi sonuçları açıklandı." derken sonuçların öğrenilmesi için http://turkiye.gov.tr adresini de paylaşımına ekledi.