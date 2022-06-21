SON DAKİKA: Bakan Özer duyurdu! 1 milyon genci mesleki eğitimle buluşturacağız

'1 MİLYON GENCİ MESLEKİ EĞİTİM İLE BULUŞTURACAĞIZ'

Bakan Mahmut Özer, katsayı uygulamasından önce mesleki eğitimin bu ülkede çok güzel noktada olduğunu, o dönemlerde mesleki eğitim merkezlerindeki kayıtlı öğrenci sayısının 249 bin 774 olduğunu hatırlattı. Mesleki eğitim merkezlerinin katsayı uygulamasından önceki rakamı bile 2'ye katlamış durumda olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mesleki eğitim kanununda yapılan değişlikle mesleki eğitim merkezlerine devam eden gençlerimiz her ay almış oldukları asgari ücretin yüzde 30'unu devlet olarak üzerimize aldık. 3'üncü sınıfın sonunda kalfa olan öğrencilerimizin de almış olduğu asgari ücretin yüzde 30'unu yüzde 50'ye çıkardık. İşte bu iki önemli değişiklik, bir anda mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısının 3 katına çıkmasına yol açtı. Bu kanun değişikliğinden önce Türkiye'de mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı 159 bindi, bugün 520 bin. Son 5 ayda mesleki eğitim merkezlerine 360 bin öğrenci katılımı olmuş. Katsayı uygulamasından önce hepimizin malumu mesleki eğitim bu ülkede çok güzel noktadaydı. İşte o güzel noktada olduğu zaman mesleki eğitim merkezlerindeki kayıtlı öğrenci sayısı 249 bin 774 idi. Bugün katsayı uygulamasından önceki rakamı bile 2'ye katlamış oldu. Dolayısıyla Allah'a şükür artık katsayı uygulamasının yapmış olduğu tahribatlar değil, yepyeni hikayeleri konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi 2022 yılının sonuna kadar tüm Türkiye'de 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezlerimizle buluşturacağız. Bu bir taraftan işsizlik piyasasının aradığı elemanı bulmasını sağlayacağı gibi diğer taraftan bu ülkede genç işsizliği azaltmak için çok önemli bir enstrüman sağlayacaktır. Ben inanıyorum ki Gaziantep'te bu artışta rol model olan şehirlerimizden olacak."