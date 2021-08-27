Dikey Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar şimdi de DGS tercih maratonu ile okullara başvurularını gerçekleştirecek. Bu noktada "DGS tercih kılavuzu ile Dikey Geçiş tercihleri nasıl ve nereden yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na katılım sağlayan adaylar dört senelik üniversitelerin taban puanı ve sıralamalarını göz önüne alarak tercihlerini yapacak. Peki, DGS tercihi nasıl ve nereden yapılır, ne zaman bitiyor? İşte 2021 DGS tercih kılavuzu ve tüm detaylar...

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