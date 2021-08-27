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Giriş Tarihi: 27.8.2021 11:17 Son Güncelleme: 27.8.2021 11:17

Son dakika: DGS tercihleri başladı! İşte 2021 DGS tercih kılavuzu ile Dikey Geçiş tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

Son dakika: DGS tercihleri başladı! İşte 2021 DGS tercih kılavuzu ile Dikey Geçiş tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

Gelen son dakika haberine göre DGS tercihleri başladı. 2021 yılına ilişkin Dikey Geçiş Sistemi kapsamında adaylar okulların taban puanlarına göre başvurularını gerçekleştirecek. Tercih kılavuzu ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden yayımlanırken öte yandan "DGS tercih kılavuzu ile tercihler başladı mı, nasıl yapılır, taban puanları belli mi?" gibi birçok soru internet aracılığı ile yanıt arıyor. ÖSYM açıklamasına göre süreç 7 Eylül'de son bulacak. Peki, DGS tercih kılavuzu ile tercihler nasıl ve nereden yapılacak? İşte dört yıllık üniversite taban puanları ve tüm detaylar...

Dikey Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar şimdi de DGS tercih maratonu ile okullara başvurularını gerçekleştirecek. Bu noktada "DGS tercih kılavuzu ile Dikey Geçiş tercihleri nasıl ve nereden yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na katılım sağlayan adaylar dört senelik üniversitelerin taban puanı ve sıralamalarını göz önüne alarak tercihlerini yapacak. Peki, DGS tercihi nasıl ve nereden yapılır, ne zaman bitiyor? İşte 2021 DGS tercih kılavuzu ve tüm detaylar...

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DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı mı? 2021 DGS tercihleri ne zaman yapılacak, tarihleri belli oldu mu?

ÖSYM'den gelen açıklama şöyle;

"2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır."

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Tercih işlemleri, 07 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

Yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adaylar tercihlerini yapmadan önce İlgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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Son dakika: DGS tercihleri başladı! İşte 2021 DGS tercih kılavuzu ile Dikey Geçiş tercihleri nasıl ve nereden yapılır?
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