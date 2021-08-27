Dikey Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar şimdi de DGS tercih maratonu ile okullara başvurularını gerçekleştirecek. Bu noktada "DGS tercih kılavuzu ile Dikey Geçiş tercihleri nasıl ve nereden yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na katılım sağlayan adaylar dört senelik üniversitelerin taban puanı ve sıralamalarını göz önüne alarak tercihlerini yapacak. Peki, DGS tercihi nasıl ve nereden yapılır, ne zaman bitiyor? İşte 2021 DGS tercih kılavuzu ve tüm detaylar...
,
ÖSYM'den gelen açıklama şöyle;
"2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır."
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Tercih işlemleri, 07 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.
Yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adaylar tercihlerini yapmadan önce İlgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.
DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ