SON DAKİKA HABERİ | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: 20 bin öğretmen ataması için takvim belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de atamaların yüzde 50'sinin İstanbul'a yapılmasının planlandığını açıklamıştı.

Bakanlık verilerine göre, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında İstanbul'da 6 bin 736 okulda 2 milyon 922 bin öğrencinin eğitiminde 163 bin öğretmen görev aldı. Yeni eğitim öğretim yılında, yıl sonuna kadar da 1000 anaokulunun İstanbul'da hizmetine sunulması planlanıyor. İstanbul'da ayrıca okul yapımı için 115 arsa temin edildi, bunların yarısının ihalesi kısa sürede tamamlandı ve 4 bin 258 dersliğin yeni döneme yetiştirilmesi hedefleniyor.