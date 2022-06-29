SON DAKİKA HABERİ | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: 20 bin öğretmen ataması için takvim belli oldu

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 20 bin öğretmen atamasına ilişkin flaş açıklama geldi. Bakan Mahmut Özer, 20 bin öğretmen ataması için ön başvuruların 18-26 Temmuz'da, atamaların ise 1 Eylül 2022'de yapılacağını açıkladı.
YENİ DÖNEMDE GÖREVE BAŞLAYACAKLAR
Bakanlığın takvimine göre, yeni eğitim-öğretim dönemi 12 Eylül'de başlatılacak. Ataması yapılacak 20 bin yeni öğretmenin de yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte görevlerine başlaması planlanıyor.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de atamaların yüzde 50'sinin İstanbul'a yapılmasının planlandığını açıklamıştı.
Bakanlık verilerine göre, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında İstanbul'da 6 bin 736 okulda 2 milyon 922 bin öğrencinin eğitiminde 163 bin öğretmen görev aldı. Yeni eğitim öğretim yılında, yıl sonuna kadar da 1000 anaokulunun İstanbul'da hizmetine sunulması planlanıyor. İstanbul'da ayrıca okul yapımı için 115 arsa temin edildi, bunların yarısının ihalesi kısa sürede tamamlandı ve 4 bin 258 dersliğin yeni döneme yetiştirilmesi hedefleniyor.