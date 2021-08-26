Son dakika haberi / Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer müjdeyi verdi: İlk kez alınacak

TÜM İLLERE SAĞLANDI

Bakan Özer, yazılı açıklamasında, 6 Eylül'de tüm kademelerde tam zamanlı, yüz yüze eğitime başlanması için hazırlıkların sürdüğünü ve tüm illere gerekli finansman desteğinin gönderildiğini belirtti.

Bakan Özer, RAM'lara ilk kez alınacak fizyoterapistlerle ilgili şunları kaydetti: