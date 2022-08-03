Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Okullarda yeni dönem başlıyor.. İşte alınan yeni karar

YENİ DÜZENLEMEDE YER ALAN MADDELER ŞÖYLE:

20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30'dan fazla olamaz."

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.