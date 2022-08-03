Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Okullarda yeni dönem başlıyor.. İşte alınan yeni karar

Son dakika haberi... Okullarda yeni dönem başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, özel öğretim kurumlarında sınıf mevcudu sayılarında değişikliğe gitti.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre özel eğitim kurumlarında sınıf mevcutları okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30'dan fazla olamayacak.
YENİ DÜZENLEMEDE YER ALAN MADDELER ŞÖYLE:
20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30'dan fazla olamaz."
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.