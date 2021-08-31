SON DAKİKA | ÖSYM Başkanı’ndan YKS ek tercih açıklaması: Bu seneye özel ikincisi yapılacak...

Son dakika haberi... ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "1. Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi TYT için 150, AYT/YDT için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak. 1. Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek." dedi.