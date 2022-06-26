SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Özer ’İlk defa açıklıyorum’ diyerek duyurdu! 81 ilde ekmek fabrikası

YENİ BİR TARIM HİKAYESİ

Bu hareketle yeni bir tarım hikayesini ülkeye yaşatacaklarını ifade eden Özer, "Aslında Türkiye'nin mesleki eğitimle ilgili bir sorunu yoktu ama dünyada olup da Türkiye'de olmayan bir süreç yaşandı. Avrupa'ya bakın, Uzak Doğu'ya bakın. Mesleki eğitim, özel sektör tarafından devralınmaya başlandı. Ama Türkiye'de özel sektör maalesef mesleki eğitimi üzerine almak, ona katkıda bulunmak istemedi." diye konuştu.

Özer, 2000'li yıllardan önce bu manipülasyonu yapanların, bugün eğitimle ilgili konuşacakları hiçbir şeyi olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti: