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Giriş Tarihi: 6.9.2021 08:07 Son Güncelleme: 6.9.2021 08:12

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Zorunlu mu, değil mi?

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer’den flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Zorunlu mu, değil mi?

Daha önce belirlendiği ve planlandığı gibi bugün itibarıyla (6 Eylül 2021) okullarda haftada 5 gün yüz yüze eğitim esası kapsamında ders zili çaldı. Ancak pandemi sürecinde belli dönemlerde olduğu gibi yüz yüze eğitimin tercihe bağlı bir uygulama olduğu konusundaki söylentiler sonrasında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kritik açıklamalarda bulundu ve kafalardaki soru işaretleri giderdi. Yüz yüze eğitime kimler gitmeyebilir? Genelgedeki "mazeret" hangi durumarı kapsıyor? gibi sorulara cevaplar veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüz yüze eğitimin birkaç istisna dışında zorunlu olduğunu duyurdu. İşte ayrıntılar

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüz yüze eğitimin pandemi sürecinde yer yer uygulandığı gibi tercihe bağlı olmadığını aktardı ve okullarda alınan önlemlerle birlikte öğrenci velilerine "Yüz yüze eğitime katılım zorunlu" cevabını verdi. Bakan Özer ayrıca yeni eğitim öğretim sezonuyla ilgili olarak yapılacak çalışmalara katılımın tercihe bağlı olmasını sağlayacak "mazeret" maddelerine dair de detayları paylaştı.

İşte okullar ve yüz yüze eğitimin esaslarına ilişkin detaylar:

DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okulları bugün tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime açıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Ağustos tarihinde yapılan devir teslim konuşmasında bu kararlılığı açıkça dile getirerek "Salgın dolayısıyla çocuklarımızın bedensel ve zihinsel olarak daha fazla olumsuz etkilenmelerine müsaade edemeyiz. Artık okulları kapalı tutma lüksümüz yoktur" demişti.

Bu kez de yüz yüze eğitimin okullarda zorunlu olmadığına ilişkin söylenti ve meraka dair açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Hürriyet'e yaptığı son dakika açıklamasında şunları söyledi:

YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?

"Okullarımız tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitimle açılıyor. Yüz yüze eğitime katılım zorunlu olacak. Ancak yönetmelikte tanımlı mazereti olanlar, Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ve CovId-19 tanılı veya temaslı olan öğrencilerimiz okula gelmeden EBA-TV ve dijital platformlar üzerinden derslerini takip edebilecekler.

GENELGEDE GEÇEN MAZERET NELERİ KAPSIYOR?

Evden çıkması sağlığı açısından risk oluşturan ve buna dair sağlık kurulu raporu bulunan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere rehberlik ve araştırma merkezlerince alınan "evde eğitim" kararı doğrultusunda ders yılı boyunca il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün planlamasıyla evde eğitim hizmeti verilecek ve bu öğrenciler mazeretli sayılacak.

Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrencilerle, koronavirüs hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi veya karantina sürecinde olan öğrenciler de mazeretli sayılacak. Bu öğrenciler TRT EBA ve EBA dijital platformu aracılığıyla eğitime evde devam edecek.

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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Zorunlu mu, değil mi?
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