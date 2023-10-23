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Giriş Tarihi: 23.10.2023 16:51 Son Güncelleme: 23.10.2023 16:52

SON DAKİKA: Tüm öğretmenleri ilgilendiriyor! Bakan Tekin duyurdu: Ara tatil için seminer kararı

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sadece Kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verdiğini ifade etti.

SON DAKİKA: Tüm öğretmenleri ilgilendiriyor! Bakan Tekin duyurdu: Ara tatil için seminer kararı

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

ARA TATİL İÇİN ONLİNE SEMİNER KARARI

"Değerli meslektaşlarım, Eğitim öğretim sürecini hep birlikte omuzlamaya çalışıyoruz. Dönem arası tatilleri bu anlamda planlama yapmak ve değerlendirmek için önemli bir fırsat olarak görüyorum. Hem yaz boyunca yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi ve hem de başta ortak sınavlar olmak üzere tatil sonrası yapılacakların planlanmasına odaklanmış bir planlama yaptık.

İlgili genel müdür arkadaşların online sunumları ve akabinde okullarda yapılacak değerlendirmeleri detaylıca tanımladık. Ancak hafta sonu Erzurum'da öğretmen arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde, birçok arkadaşımızın daha önceki uygulama nedeniyle kendilerine ara tatil için farklı programlar yaptıkları ve bu nedenle yüzyüze programların ertelenmesi talepleri ile karşılaştım. Bu nedenle sadece Kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verdim.

"BİR İSTİRHAMIM BİR DE UYARIM VAR..."

Yalnız bir istirhamım ve bir de uyarım var. İstirhamım lütfen online sunumları dikkatlice takip edelim. Çünkü genel müdürlerimiz uygulamada karşılaşacağınız teknik ayrıntıları sizlerle paylaşacaklar. Uyarım da, Nisan ara tatili kesinlikle yüzyüze ve okullarda olacak, planlarımızı buna göre yapalım. Hayırlı olsun."

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SON DAKİKA: Tüm öğretmenleri ilgilendiriyor! Bakan Tekin duyurdu: Ara tatil için seminer kararı
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