Son dakika: YÖK’ten adaylara müjdeli haber! Üniversiteye girişte baraj puanı kaldırıldı

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.

SÜRE DE UZATILDI

Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak

HANGİ ADAYLARIN TYT VE AYT SINAV PUANI HESAPLANACAK?

-TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT'ye girmiş olsalar bile puanları hesaplanmayacak.

-SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.

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BAŞARI SIRASI KOŞULU DEVAM EDECEK

Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulanmaya devam edecek.

2021-TYT 200 VE ÜZERİ PUAN UYGULAMASI NASIL OLACAK?

2021-TYT'de alınan 200 ve üzeri puanlar 2022-YKS'de dönüştürülerek kullanılabilecek. Diğer yandan 2022 YKS'den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacak.