Son Dakika | Üniversitelere yeni düzenleme geliyor: YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı

Yükseköğretim alanında başarılı olan öğrencilerin daha kısa sürede üniversitelerini bitirmelerini arzu ettiklerini ve ilerleyen dönemde bu konuya ilişkin yeni çalışmalar başlatacaklarını aktaran Özvar, şöyle konuştu:

Bu kapsamda, yol haritasında öne çıkan bazı başlıklarla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan YÖK Başkanı Özvar, Türkiye'de ve dünyada eğitim süreleriyle ilgili ciddi tartışmaların yaşandığını belirtti.

"Üniversitelerimizde arzu eden öğrencilerimiz başarılı olduğu takdirde daha kısa süre içerisinde yani 3 yılda bitirebilecekleri bir düzenlemeyi gerçekleştireceğimizi paylaşmayı arzu ederim. Burada hiç şüphe yok ki Türkiye'deki yükseköğretim kalite standartlarından asla taviz vermeden bunu yapmak isteyeceğimizi de bu vesileyle dile getirmek isterim. Bunun ayrıntılarını inşallah önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız."

"DÜZENLEMELERİ YAPMAMIZIN EN TEMEL NEDENİ ÖĞRENCİLERİMİZİN BECERİLERİNİ VE DENEYİMLERİNİ ARTIRMAK"

Mesleki eğitim konusundaki çalışmalara da değinen YÖK Başkanı Özvar, istihdam piyasalarında üniversite mezunlarında uygulama ve tecrübeye yönelik olarak beklentilerin gittikçe arttığını vurguladı.