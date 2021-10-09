Son dakika | Üniversiteli olmak için yeni fırsat: Önümüzdeki hafta başlıyor

KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?: Merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek. Ayrıca özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar ikinci ek yerleştirmede tercihte bulunabilecek.

KİMLER TERCİH YAPAMAYACAK?: 2021-YKS merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar ikinci ek yerleştirmede tercih yapamayacak.