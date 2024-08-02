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Giriş Tarihi: 2.8.2024 16:10 Son Güncelleme: 2.8.2024 16:46

Son dakika: YKS'de tercih süresi 2 gün uzatıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürelerinin tüm adaylar için 2 Ağustos'tan 4 Ağustos 2024'e tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Son dakika: YKS’de tercih süresi 2 gün uzatıldı

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın, 06 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet bilgisi depremden etkilenen il haricinde olmakla birlikte bu illerdeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören adayların da depremzede aday kontenjanından yararlanabilmesine ilişkin kararı gereği, ilgili adayların depremzede aday kontenjanından faydalanma durumları güncellenmiş olup 2024-YKS tercih işlemleri 4 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi

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Son dakika: YKS'de tercih süresi 2 gün uzatıldı
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