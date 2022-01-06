Son dakika: YÖK Başkanı Özvar’dan önemli açıklama! Yüz yüze eğitim faaliyetleri sürecek

Son dakika haberleri... YÖK Başkanı Özvar, Kars'taki Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Senato Toplantı Salonu'nda yaptığı konuşmada, üniversiteleri daha iyi tanıyabilmek, yönetim ve öğrencileriyle daha yakından buluşabilmek amacıyla ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

Son zamanlarda Kovid-19 salgınıyla alakalı gelişmeleri dikkatle takip etkilerini ifade eden Özvar, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizde vaka sayılarının artışı söz konusudur. Üniversitelerimizi çok yakından takip ediyoruz, nitekim Sağlık Bakanlığıyla yapmış olduğumuz protokoller dahilinde üniversite yönetimlerimiz kayıtlara giren vaka sayılarını yakından takip edebilmektedir. Bizler de gerek ülke genelinde üniversite öğrencilerinin, akademik personelin ve idari personelin hem aşılanma durumunu takip ediyoruz hem de öğrencilerimizin enfekte olan, bu hastalığı geçirmiş veya bağışıklık kazanmış olanları izliyoruz. Eğitim ve öğretimin devamı Yükseköğretim Kurumları için fevkalade önemli bir öncelik. Bizler pandemi döneminde, salgın döneminde de üniversitelerimiz eliyle hiçbir zaman çok kısa bir dönem hariç eğitim öğretimimiz kesintiye uğramadı. Bu bizler için fevkalade önemlidir. YÖK bütün illerimizde bu salgın ortamında eğitim, öğretim faaliyetlerini sürdürdü. İnşallah bundan sonra da sürdürmeye devam edecektir."

Özvar, Üniversitelerin eğitim, öğretim faaliyetlerinde kullanacakları usul ve esaslar konusunda genel bir çerçeve içerisinde kendi kararlarını alabildiğini belirterek, mevzuat gereği üniversitelerin yüzde 40'a kadar çevrim içi , uzaktan eğitim veya dijital öğretim yoluyla faaliyetlerini sürdürebildiğini hatırlattı.

"YÖK, SALGINDAKİ EĞİTİM KARARLARINI ÜNİVERSİTELERİN YÖNETİMİNE BIRAKTI"

Yüz yüze eğitim faaliyetlerinin de yüzde 60 civarında sürdürüldüğünü aktaran Özvar, şunları kaydetti:

"Salgın yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdüremeyecek bir duruma gelmesi durumunda ki o zaman bütün üniversitelerimiz, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun görüşleri ve kararları doğrultusunda bu eğitim, öğretim ve usulleri konusunda da karar almaya yetkilidirler. Bu konuda yetkili YÖK, kararları üniversitelerimizin yönetimlerine bırakmış vaziyettedir. Böyle olmasının daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Çünkü salgın şartlarının her ilde birbirinden farklılık gösterdiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bu çerçevede üniversitelerimiz bu salgınla ilgili olarak ellerindeki veriye bakarak ve ildeki Hıfzıssıhha Kurulu, Valilik ve diğer ilgili birimlerle istişareler etmek suretiyle üniversiteleriyle alakalı kararlar alabilecektir."

Eğitimin devam ettiğine işaret eden Özvar, "Bir kısım üniversitelerimizde online veya dijital olarak uzaktan öğretim usulüyle verilen ders sayılarında veya oranlarında farklılık olabilir. Bunlar üniversitelerimizin aldığı karar gereğidir, bunu da bu vesileyle ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve senato üyelerinin katıldığı toplantı, basına kapalı devam etti.