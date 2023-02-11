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Giriş Tarihi: 11.2.2023 18:57

Son dakika: YÖK'ten eğitim öğretim açıklaması

Son dakika... YÖK: Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.

Son dakika: YÖK’ten eğitim öğretim açıklaması
Son dakika... YÖK: Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.
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Son dakika: YÖK'ten eğitim öğretim açıklaması
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