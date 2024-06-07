Son Eş Anlamlısı Nedir? Son Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Bitmek, en arkada, en dipte gibi farklı anlamlara gelen son kelimesi birçok kullanıldığı cümleye göre birçok anlama gelebilmektedir. Tarihte ilk olarak eski Uygur metinlerinde karşımıza çıkan son kelimesi Türkçe bir kelime olup son kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı da oldukça bilinen kelimeler arasındadır.

Son Eş Anlamlısı Nedir?

Kullanım alanlarına göre farklılıklar gösterse de son kelimesinin eş anlamlı karşılığına baktığımızda karşımıza bitiş ve nihayet kelimeleri karşımıza çıkmaktadır.

Son Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Trafik o kadar sıkışıktı ki evden 1 saat geç çıkmamıza rağmen oyunun bitişine yetişebildik.

Eğer bu hızda devam edersek yıl bitişine kadar planladığımız hedeflerin hepsine ulaşacağımıza inanıyorum.

Konserin bitiş şarkısı en güzel şarkıydı.

Eve geç döndüğümden ötürü babam beni görünce nihayet eve gelebildin dedi.

Uzun bir araştırma sürecinin ardından sonuç nihayet elde edildi.