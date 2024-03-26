Son kullanma tarihi bazen tüketiciler tarafından yanlış anlaşılabilmekte veya karıştırılabilmektedir. Bazı ürünlerin etiketlerinde son kullanma tarihi yerine üretim tarihi veya parti numarası gibi bilgiler bulunabilir. Bu durumda, tüketicilerin yanlış anlaması mümkündür. Sağlığımızı korumak için de son kullanma tarihine dikkat etmek önemlidir. Son kullanma tarihi nasıl okunur? Son tüketim tarihi gün ay yıl şeklinde mi yazılır soruları araştırılıyor.

Son Kullanma Tarihi Nasıl Okunur?

Son kullanma tarihi, genellikle bir ürünün ambalajında veya etiketinde belirtilir. Tarih genellikle "Son Kullanma Tarihi" veya kısaltılmış hali olan "SKT" şeklinde ifade edilir. Son kullanma tarihi farklı ürünlerde farklı biçimlerde karşımıza çıkabilmektedir. Genellikle gün/ay/yıl (GG/AA/YYYY) veya ay/yıl (AA/YYYY) formatında gösterilir. Örneğin, "15/03/2024" veya "03/2024" gibi.

Son Tüketim Tarihi Gün Ay Yıl Şeklinde Mi Yazılır?

Genellikle son tüketim tarihi gün/ay/yıl (GG/AA/YYYY) şeklinde yazılır. Örneğin, "15/03/2024" şeklinde. Bu formatta tarih, günü, ayı ve yılı belirtmek için sırasıyla gün/ay/yıl şeklinde düzenlenmiştir.