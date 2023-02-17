Sonbahar Zıt Anlamlısı Nedir? Sonbahar Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Sonbahar kelimesi, Türkçe'de isim görevinde kullanılan bir sözcüktür. Sonbahar, dört mevsimden birini ifade etmektedir. Bu nedenle günlük hayatta sıkça karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan baktığımızda sonbahar kelimesinin zıt anlamlısı merak edilmektedir. Sonbahar kelimesinin zıt anlamlısı da tıpkı kendisi gibi dört mevsimden birini ifade eder. Bu zıtlığın sebebi de mevsimsel özelliklerin birbirinin tam aksi olmasından kaynaklanır. İşte sonbahar kelimesinin anlamı ve karşıt anlamlısı!

SONBAHAR KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Türkçede her kelimenin belirli anlam ilişkileri bulunmaktadır. Bu anlam ilişkilerini daha iyi çözümleyebilmek için kelimenin anlamını iyi öğrenmek gerekir. Sonbahar kelimesi özellikle coğrafyada oldukça fazla kullanılan bir terimdir. Sonbahar kelimesi, Türkçeye Farsçadan geçmiş bir kelimedir. Buna göre sonbahar kelimesinin anlamı şudur:

(kuzey yarımküre için) yılın eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan zaman aralığı, yaz ile kış arasında yer alan mevsim.

Sonbahar kelimesiyle ilgili örnek cümleler ise şunlardır:

Sonbaharın gelmesini yazın bunaltan sıcağından kurtulmak için istiyorum.

Sonbahar denilince akla sarı renk ve düşen yapraklar gelir.

SONBAHAR KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Sonbahar kelimesinin anlamından da anlaşılacağı gibi bu kelimenin zıt anlamlısı yine bir mevsimi ifade edecektir. Sonbahar kelimesinin zıt anlamlısı ''ilkbahar'' kelimesidir.

SONBAHAR KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Türkçede kelimeler birbiriyle etkileşim halindedir. Sonbahar kelimesinin de bu şekilde etkileşimde olduğu birkaç kelime bulunmaktadır. Buna göre sonbahar kelimesine benzer kelimeler şunlardır: