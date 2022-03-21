Sonbahar Meyveleri Ve Sebzeleri: Sonbahar Sebze Ve Meyveleri Nelerdir?

Sonbahar aylarına özgü bir şekilde yetişe birçok ürün bulunur. Bunlar hem yemeklerde tüketilmek hem de yemek sonrasında meyve olarak tüketilir. Sonbahar sebzeleri ve meyveleri mevsiminde tüketildiklerinde çok daha besleyicidir. Sonbahar meyveleri ve sebzeleri tüm merak ettiklerinizi yazımızın devamında…

Sonbahar Meyveleri ve Sebzeleri

Sonbahar meyveleri ve sebzeleri son derece lezzetli ürünlerdir. Aynı zamanda oldukça besleyici olduklarını da söylemek mümkündür. Bu meyve ve sebzelerin tam mevsiminde tüketilmesi kişilerin sağlık açısından gereksinim duydukları mineralleri ve vitaminleri daha kolay şekilde alabilmelerine yardımcı olur.

Sonbahar Sebze ve Meyveleri

Sonbahar mevsimine özgü olan meyve türleri oldukça fazladır. Bu meyveler arasında şunları saymak mümkün olabilir:

Ayva: Dünyada en fazla ayva üretimi Türkiye'de yapılır. Sonbahar aylarının da vazgeçilmezleri arasında yer alır.

Nar: ılıman bir iklimde yetişen meyvelerdendir. Kınagiller familyasına ait olan nar sonbaharda oldukça fazla tüketilir.

Mandalina: Mandalina lezzetli ve C vitamini bakımından çok zengin bir meyvedir. Sonbahardan itibaren yetişmeye başlar ve kış aylarında da tüketilebilir.

Greyfurt: sonbahara özgü meyveler arasında yer alsa da kışın da tüketilebilir. Altıntop olarak isimlendirilen bir meyvedir.

Sonbaharda Yetişen Meyveler ve Sebzeler

Kış mevsimine özel olarak yetişen ve lezzet bakımından çok önemli olan birçok sebze türü bulunuyor. Bu sebze türleri arasında ise şunlar yer alır:

Karnabahar: Eylül ayında mahsul veren bir bitkidir. Turpgiller ailesi içerisinde yer alır.

Pırasa: Sonbahar aylarına özgü sebzelerden olan pırasa besin değeri yüksek ürünler içerisinde bulunur. Eylül aylarında çok fazla üretilir.

Lahana: Besleyici bir sebze olan lahana birçok farklı türde yetiştirilir.

Sebze ve meyve bakımından sonbahar önemli mevsimlerden biridir. Bunların yanında kuşburnu, frambuaz, muşmula gibi bitkiler de sonbahara özgüdür.

Sonbahar Sebze ve Meyveleri Nelerdir?

Sonbahar sebze ve meyveleri tüketilirken dikkat etmeniz gereken çeşitli detaylar bulunur. Her meyve ve sebzenin kendi mevsimine uygun şekilde tüketilmesi büyük bir önem taşır. Cildin ve vücudun deformasyonlara karşı korunmasında mevsime göre beslenmek son derece önemlidir.