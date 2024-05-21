Sonbaharın Eş Anlamlısı Nedir? Sonbahar Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Sonbahar eş anlamlısı olan sözcük sayesinde, asıl anlam kaybolmadan cümle içinde kullanımı hususunda kolaylık sağlamaktadır. Eş anlamlı kelimeler sayesinde, farklı sözcükler kullanılıp aynı anlam aktarılabilmektedir. Sonbaharın eş anlamlısı da bu duruma örnek olarak gösterilmektedir. Eş anlamlı veya anlamdaş olarak da ifade edilebilen sözcükler sayesinde mevcut dilin zenginliği kanıtlanmakta ve görülebilmektedir. Sonbahar kelimesi de, pek çok kelimede olduğu gibi eş anlamlı sözcüklere örnek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sonbaharın Eş Anlamlısı

Sonbahar, bir mevsim tanımıdır ve kış ile yaz mevsimleri arasındaki başka bir mevsimdir. Hazan ve bağ bozumu sıfatlarıyla da tanımlanabilmekte olan sonbahar kelimesinin en geniş kullanımıyla eş anlamlısı ''güz'' olmaktadır. Güz mevsimi Eylül ve Aralık ayları arasında gerçekleşmektedir. Sonbahar, isim üzerinden de anlaşılacağı üzeri baharın sonu olarak ifade edilmektedir ve bu sayede anlam kazanmaktadır.

Sonbahar Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Bağ bozumu ve hazan olarak da ifade edilen Sonbahar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ''güz'' olarak bilinmektedir. Güz mevsimi, güz dönemi veya güz vakti olarak da tarif edilen mevsim özellikle akademi dilinde sıklıkla kullanılır. Öyle ki akademik takvimlerde bir dönem tarifi yapılırken; ''güz dönemi'' ifadesi kullanılmaktadır.

Sonbahar Eş Anlamlısının Cümle İçinde Kullanımı

Sonbahar eş anlamlısının cümle içinde kullanımı şu şekilde örneklendirilebilir;

-Güz dönemi sınav notlarıma bakmam gerek, bilgisayarını alabilir miyim?