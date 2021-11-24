Türkçe dili farklı toplumlar ile yakın ilişkiler kurduğu için dilimize farklı kelimeler girerek günümüze kadar ulaşmıştır. Bazı kelimeler ise tamamen Türkçe kökenlidir ve bir kelimenin kökünden türeyerek kullanılmaktadır. Bu kelimelerden biri sonra kelimesidir. Sonra kelimesi gün içinde en çok kullanmayı tercih ettiğimiz kelimeler arasında yer alır. Ancak anlamı, kökeni ve eş anlamlı kelimeler herkes tarafından bilinmez. Peki, Sonra eş anlamlısı nedir? Sonra kelimesinin eş anlamlısı ile nasıl cümleler kurulur. İşte merak edilen detaylar.

Sonra kelimesinin anlamı

Şimdi değil, daha ileri bir zamanı belirtmek için sonra kelimesi kullanılır. Sonra kelimesinin kökeni Türkçedir. Bunun yanı sıra sonra kelimesi adres tariflerinde daha ileri, bir sonraki adım gibi anlatımlarda da tercih edilebilir. Parktan sonraki sokaktan geçeceksin cümlesinde kullanılan sonra kullanımı bu anlatıma örnek bir kullanımdır.

Sonra kelimesinin eş anlamlısı

Türkçede her kelimenin en az bir tane eş anlamlı kelimesi bulunur. Bazı kelimelerin ise birden fazla eş anlamlı kelimesi bulunur Bunlardan biri de sonra kelimesidir. Sonra kelimesinin 4 farklı eş anlamlı kelimesi bulunur. Bu kelimelerin yazılışları birbirinden tamamen farklı olsa da aynı anlamı cümle içerisinde karşılarlar. Sonra kelimesinin eş anlamlıları ise ahir, ardından, ileride ve bilaharedir. Ahir ve bilahere eş anlamlı kelimeleri Arapça ve Farsça kökenlidir. Bu yüzden kişiler genel olarak Türkçe kökenli olan ardından ve ileride kelimelerini daha yoğun olarak cümlelerde kullanmayı tercih edebilir.

Sonra kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Eve girdikten sonra hemen uyumaya gitti.

Olanlardan sonra onu bir daha görmek istemediğini söyledi.

Sonra kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım