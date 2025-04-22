Sonraki Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Sonra Ki Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Dilimizde ekler ve bağlaçlar çokça karıştırıldığını için yazımlarında hatalar yapılmaktadır. TDK verilerine göre bağlaç olan "ki" ile ilgi zamiri olan "-ki" ekinin yazımı sıkça hatalı şekilde yapılmaktadır. Örneğin "şu ki" ifadesi ayrı, "dünkü" ifadesi ise bitişik yazılır. Aynı karmaşa "sonraki" kelimesinde de görülür. Yaygın olarak merak edilen ise "sonraki nasıl yazılır" ve "TDK'ye göre sonra ki ayrı mı, bitişik mi yazılır" soruların yanıtları olmaktadır.

Sonraki Nasıl Yazılır?

Dilimizde üç tür "ki" vardır. İlki bağlaç olan ki, ikincisi sıfat olan 'ki' ve nihayet üçüncüsü de zamir olan 'ki'. Eklendiği sözcüğü sıfat yapan 'ki' ile zamir yapan 'ki' bitişik yazılır. Bağlaç olan 'de' gibi bağlaç olan 'ki' ise daima ayrı yazılır.

"Sonraki" kelimesi zaman ya da sıra bakımından daha sonra gelen anlamına gelir. "Sonra" zarfına "-ki" eki getirilerek oluşturulan bu kelime "ondan sonra gelen" ya da "arkasından gelen" anlamlarında kullanılır. Türk Dil Kurumu'na göre bu kelime bitişik yazılır. Yani doğru yazım şekli "sonraki" olmalıdır. Sözcük yapı bakımından türemiş bir isimdir ve "sonra" kökü ile ilgi zamiri "-ki" ekinin birleşmesiyle türetilmiştir.

Doğru yazım: Bu kitabı bitirince sonraki romanı okuyacağım.

Yanlış yazım: Bu kitabı bitirince sonra ki romanı okuyacağım.

Doğru yazım: Bir sonraki sokaktan döneceksiniz.

Yanlış yazım: Bir sonra ki sokaktan döneceksiniz.

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü üzere "sonraki" kelimesi bitişik yazılmalıdır. Burada "ki" eki "sonra" kelimesine bağlanarak onunla ilişkili olan nesne veya zamanı belirtir. Dolayısıyla "sonraki" bir ilgi zamiriyle oluşturulmuş bir sıfat görevindedir.

TDK'ye Göre Sonra Ki Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

"Sonraki" kelimesinin yanlış yazımının temel nedeni "ki" bağlacının kullanımının yaygınlığıdır. Oysaki burada kullanılan "-ki" bağlaç değil, bir ilgi zamiridir. Türk Dil Kurumu'nun belirlediği yazım kurallarına göre bağlaç olan "ki" ayrı, ilgi zamiri olan "-ki" ise bitişik yazılır. Bu ayrım yapılmadığında yazım hatası ortaya çıkar. "Sonraki" kelimesi bu bağlamda değerlendirilerek daima bitişik yazılmalıdır.

Yanlış Yazım Örnekleri:

Bu etkinlikten sonra ki toplantıya katılamayacağım.

O çocuk değil, ondan sonra ki!

Sonra ki gün görüşürüz demişti.

Sonra ki gece kar yağacakmış.

Doğru Yazım Örnekleri:

Bu etkinlikten sonraki toplantıya katılamayacağım.

O çocuk değil, ondan sonraki!

Sonraki gün görüşürüz demişti.

Sonraki gece kar yağacakmış.

Bu örneklerde görüldüğü üzere "sonraki" kelimesinin doğru kullanımı anlamın netleşmesini sağlarken yanlış yazımlar hem anlatım bozukluğuna hem de yazım kurallarının ihlaline neden olmaktadır. Ayrıca metinlerdeki yazım tutarlılığı açısından da kelimenin doğru şekilde yazılması büyük önem taşır.