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Giriş Tarihi: 18.11.2021 11:12

Sonsuz eş anlamlısı nedir? Sonsuz kelimesinin eş anlamlısı

Sonsuz eş anlamlısı nedir? Sonsuz kelimesinin eş anlamlısı

Türkçe dünyadaki en zengin dillerden biridir. Bunun nedeni köklü tarihinden dolayı farklı coğrafyalara hükmetmesi ve bu süreç içerisinde de dil alışverişinde bulunmasıdır. Bu yüzden Türkçede farklı kökenli kelimeler bulunur. Bazı kelimeler ise öz Türkçedir. Bu kelimelerden biri ise sonsuz kelimesidir. Sonsuz kelimesinin aynı zamanda birden fazla eş anlamlı kelimesi de bulunur. Bu kelimelerin kullanımları ise kişiler tarafından merak edilir. Peki, Sonsuz eş anlamlısı nedir? Sonsuz kelimesinin eş anlamlısı ile hangi cümleler kurulur? İşte merak edilen tüm detaylar.

Türkçede anlamı ve kökeni merak edilen pek çok kelime vardır. Bu kelimeleri kullanımı kişilerin günlük hayattaki ikili diyaloglarında daha etkili ve dikkat çekici cümleler kurmasına yardımcı olur. Bu yüzden kişiler kelime dağarcıklarını zenginleştirmek için bu kelimelerin anlamları, kökenleri ve eş anlamlıları hakkında araştırma yapar. İşte, Sonsuz eş anlamlısı nedir? Sonsuz kelimesinin eş anlamlısı hakkında her şey.

Sonsuz kelimesinin anlamı

Sonsuz kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre birden fazla tanımı vardır. Bu tanımları şöyle sırayabiliriz:

  • Ebedi, asla bitmeyecek ve sonu olmayan.
  • Ölçülmesi zor olan, ölçülemeyecek kadar büyük olan.
  • Çok ya da birçok, pek çok
  • Sınırı ve sonu bulunmayan şey.

Sonsuz kelimesinin eş anlamlısı

Sonsuz kelimesi Türkçede en çok eş anlamı bulunan kelimelerin başında gelmektedir. Ebedi, bitimsiz, daim, namütenahi, daimi, ölümsüz ve sürekli kelimeleri sonuz kelimesinin en çok kullanılan eş anlamlı kelimeleridir. Bu kelimelerden Arapça kökenli olan namütenahi kelimesi çok sık kullanılmasa da cümle içerisinde kullanıldığında sonsuz kelimesi yerine geçebilir. Sonsuz kelimesi ile yazılışları tamamen farklı olan bu kelimeler cümle içerisinde bir anlam bozukluğuna yer açmaz. Bu eş anlamlı kelimeleri bilen kişiler kelime dağarcıklarını zenginleştirerek daha etkili ve dikkat çekici cümleler kurabilir.

Sonsuz kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

  • Onunla sonsuza kadar yaşamayı hayal ediyordu.
  • Sonsuz bir evrende kendini bir toz bulutu olarak görüyordu.
  • Sonsuz bir güvenle ona bağlandığı için her dediğine inanırdı.

Sonsuz kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Ebedi, bitimsiz, daim, namütenahi, daimi, ölümsüz ve sürekli olarak bilinene sonsuz kelimelerinin eş anlamlıları ile aşağıdaki cümleler kurulabilir:

  • Ona olan hislerini ebediyen saklayacaktı.
  • Atatürk, çalışmaları ve başarıları ile ölümsüz bir lider olarak tarihe adını yazdı.
  • Sürekli aynı şeyleri söylediği için cümleleri çok sıkıyordu.
  • Ona olan güvenimiz her zaman namütenahi,

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Sonsuz eş anlamlısı nedir? Sonsuz kelimesinin eş anlamlısı
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