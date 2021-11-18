Türkçede anlamı ve kökeni merak edilen pek çok kelime vardır. Bu kelimeleri kullanımı kişilerin günlük hayattaki ikili diyaloglarında daha etkili ve dikkat çekici cümleler kurmasına yardımcı olur. Bu yüzden kişiler kelime dağarcıklarını zenginleştirmek için bu kelimelerin anlamları, kökenleri ve eş anlamlıları hakkında araştırma yapar. İşte, Sonsuz eş anlamlısı nedir? Sonsuz kelimesinin eş anlamlısı hakkında her şey.

Sonsuz kelimesinin anlamı

Sonsuz kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre birden fazla tanımı vardır. Bu tanımları şöyle sırayabiliriz:

Ebedi, asla bitmeyecek ve sonu olmayan.

Ölçülmesi zor olan, ölçülemeyecek kadar büyük olan.

Çok ya da birçok, pek çok

Sınırı ve sonu bulunmayan şey.

Sonsuz kelimesinin eş anlamlısı

Sonsuz kelimesi Türkçede en çok eş anlamı bulunan kelimelerin başında gelmektedir. Ebedi, bitimsiz, daim, namütenahi, daimi, ölümsüz ve sürekli kelimeleri sonuz kelimesinin en çok kullanılan eş anlamlı kelimeleridir. Bu kelimelerden Arapça kökenli olan namütenahi kelimesi çok sık kullanılmasa da cümle içerisinde kullanıldığında sonsuz kelimesi yerine geçebilir. Sonsuz kelimesi ile yazılışları tamamen farklı olan bu kelimeler cümle içerisinde bir anlam bozukluğuna yer açmaz. Bu eş anlamlı kelimeleri bilen kişiler kelime dağarcıklarını zenginleştirerek daha etkili ve dikkat çekici cümleler kurabilir.

Sonsuz kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Onunla sonsuza kadar yaşamayı hayal ediyordu.

Sonsuz bir evrende kendini bir toz bulutu olarak görüyordu.

Sonsuz bir güvenle ona bağlandığı için her dediğine inanırdı.

Sonsuz kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Ebedi, bitimsiz, daim, namütenahi, daimi, ölümsüz ve sürekli olarak bilinene sonsuz kelimelerinin eş anlamlıları ile aşağıdaki cümleler kurulabilir: