Sonuç Eş Anlamlısı Nedir? Sonuç Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve TDK Sözlük Anlamı

Yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan kelimeler anlamdaş yani eş anlamlı olarak adlandırılırlar. Türkçe'de pek çok kelimenin eş anlamlısı da bulunmaktadır. Kelime anlamı olarak; bir girişimin, işin ya da gelişimin sonunda elde edilen şey olarak ifade edilen bu kelime bir işin sonuçlanması olarak kısaca da adlandırılabilir. Buna göre; sonuç eş anlamlısı nedir? Sonucun eş anlamlısı olan sözcük hangisidir?

SONUÇ EŞ ANLAMLISI

Sonuç eş anlamlısı olan kelime; netice kelimesidir. Netice ile sonuç kelimesi birbirleri yerine kullanılabilir ve bu sayede anlam bütünlüğü bozulmaz, cümlede anlam kayması yaşanmaz. Aynı zamanda tek başına kullanıldığında da anlam ifade eder. Öte yandan netice kelimesinin sonuç kelimesine göre daha eski zamanlarda kullanıldığı bilinir.

SONUÇ NE DEMEK?

1.Bir olayın doğurduğu, yol açtığı başka bir olay ya da durum ya da bir sorunun sona ulaştığında içinde bulunduğu durum.

2.Bir girişimin, işin ya da gelişimin sonunda elde edilen şey.