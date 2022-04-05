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Giriş Tarihi: 6.4.2022

Sonuna kadar çabalayın

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Sonuna kadar çabalayın
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Mütevelli Heyeti Başkan Danışmanı Dr. Songül Kalyoncu ve öğretim görevlisi Psikolog Mehmet Dinç, Adana'da üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerle buluştu. Buluşmaya SABAH Gazetesi Adana Temsilcisi ve Bölge Ekler Koordinatörü Ersin Ramoğlu ile öğretmenler de katıldı. Toplantıda öğrencilere sınav kaygısıyla baş etme, sınav motivasyonuyla ilgili bilgiler anlatıldı. Öğrencilere seslenen Dinç, "Her konuda son dakikaya kadar mücadele etmeyi bırakmayın. Sınavınız iyi geçmese bile, bu size asla hedefe ulaşmada engel oluşturmasın. Hedefe ulaşana kadar çabalayın" diye konuştu.
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Sonuna kadar çabalayın
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