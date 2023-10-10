Sorbonne, yöneticiler için İstanbul’a geldi

Kurumları, iş dünyasını ve toplumu dönüştürebilecek sorumluluk sahibi liderler geliştirme hedefiyle eğitim programları düzenleyen BMI Business School, Paris Sorbonne Üniversitesi'yle geçen yıl başlattığı International Executive MBA eğitimlerinin yeni dönemine başlıyor. Programın avantajlarından bahseden BMI Business School'da Akademik Danışman Emirhan Altunkaya, "Yöneticiler programı, kariyerinden ve ailesinden uzaklaşmadan, yurtdışına taşınmalarına gerek kalmadan İstanbul'da takip edilebiliyor. Yüksek lisans özelinde Sorbonne Üniversitesi'nin kampüsünü İstanbul'da açtık diyebilirim" dedi. Toplam 18 ay sürecek resmi yüksek lisans programına Eylül 2022'de başlayan katılımcılar programın tez aşamasına geçti. Türkiye'nin ve yakın coğrafyasının lider firmalarından orta ve üst düzey yöneticiler, önemli aile şirketlerinin ikinci nesil yöneticileri ve genç girişimcilerden oluşan katılımcılar 2024 yılının Mart-Nisan ayları içerisinde tezlerini savunacak, Mayıs 2024'te de mezuniyet töreni için Paris Sorbonne Üniversitesi'ne gidecek.