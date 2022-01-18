Soru İşareti Kullanımı İle İlgili Örnek Cümleler: Soru İşareti Nerelerde Kullanılır?

Soru işareti, Türkçede cümleye soru anlamı katan önemli bir işarettir. Özel bir kullanımı ifade ettiğinden görevleri pek fazla değildir. Fakat Türkçede önemli bir yer tutmaktadır. Bunun yanında soru işaretinin yazımı ve kullanımına da dikkat etmek gerekmektedir. Genelde soru işareti cümlenin sonunda olmaktadır ve cümleye soru anlamı katmaktadır. Bunun yanında başka görevleri de bulunmaktadır.
Noktalama işaretleri cümlede önemli bir tutmaktadır. Dolayısıyla soru işareti gibi noktalama işaretlerinin temel görevlerini iyi bilmek gerekir. Bunun yanında soru işareti kullanımı da dikkat edilmesi gereken bir husustur.
Soru işareti genelde cümlenin sonunda olur ve bu kullanımda soru işaretinden sonra başka bir cümle başlıyorsa cümle büyük harfle başlamalıdır. Bu nedenle soru işareti cümleleri incelenirken hangi görevde kullanıldığı iyi ayırt edilmelidir. Soru işaretinin toplam 4 tane görevi bulunmaktadır. Buna göre soru işaretinin kullanıldığı yerler ve soru işareti ile ilgili cümleler şöyledir:
1 - Soru bildiren cümle ve sözcüklerin sonunda kullanılır:
2 - Bilinmeyen yer, tarih ve benzeri durumları belirtmek için kullanılır:
3 - Herhangi bir bilginin şüphe ile karşılandığını veya kesin olmadığını anlatmak için yay ayraç içinde kullanılır:
4 - Alay, küçümseme, şaşkınlık, yerme… Gibi anlamlar taşıyan sözcüklerin yanında parantez içinde kullanılır:
TDK Noktalama İşaretleri Kuralları Ve Örnek Cümleler: Noktalama İşaretleri Nerelerde Kullanılır?