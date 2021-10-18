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Giriş Tarihi: 18.10.2021 13:08 Son Güncelleme: 18.10.2021 13:10

Soru zamiri nedir? Soru zamiri ile ilgili örnek cümleler ve konu anlatımı

Soru zamiri nedir? Soru zamiri ile ilgili örnek cümleler ve konu anlatımı

Günlük hayatımızda kullandığımı her cümle bir dilbilgisi kuralını içerisinde barındırır ve aslında bu kuralların eseridir. Türkçe, günlük hayatımızda cümleler kurarken üzerine çok da düşünmediğimiz birçok kural ve dilbilgisi konusu barındırır. Bunlardan biri de zamirlerdir. Cümleleri kurarken bazı durumlarda isimlerin ya da varlıkların direkt olarak anlamını söylemeyiz. Bunun yerine isim olarak kullanılabilen ama isim de olmayan kelimelere ihtiyaç duyarız. Bu kelimelere zamir adı verilir. Hem sıklıkla kullandığımız hem de sınavlarda çoğunlukla karşımıza çıkan zamirlerin kuklanım şekillerine ve amaçlarına göre çeşitleri vardır. Bunlardan biri olan soru zamiri nedir? Soru zamiri ile ilgili örnek cümleler ve konu anlatımı...

Cümle içerisinde varlıkların yerine kullanılabilen kelimeler zamir olarak adlandırılmaktadır. Zamirlerin kullanım amaçlarına ve şekillerine göre yedi çeşidi bulunmaktadır. Soru zamiri de bunlardan biridir. Bu yazımızda bu zamir çeşidini tüm detaylarıyla sizler için inceledik. Yazımızda soru zamiri örnekleri, soru zamiri içeren cümleler ve tüm detaylarıyla soru zamiri konu anlatımı yer almaktadır. Bu zamir çeşidiyle ilgili merak ettiğiniz tüm noktaları aşağıdaki yazıda bulabilirsiniz.

SORU ZAMİRİ NEDİR?

Soru zamiri nesnelerin ve varlıkların isimlerinin çeşitli soru kelimeleri aracılığıyla ifadesidir. "Ne" ve "kim" sözcükleriyle birlikte bunların çeşitli ekler almış halleri ve "kaç", "kaçı", "hangi", "hangisi" sözcükleriyle ifade edilir. Bu kelimeler soru zamiri içeren cümlelerde farklı ekler almış hallerde karşımıza çıkabilirler.

Soru zamiriyle ilgili dikkat edilmesi gerekmekte olan en önemli nokta bir cümlede soru zamiri yer alıyorsa o zamirin cümleye her zaman soru anlamı katması gerekmez. Normalde soru zamirleri soru cümlesi yapmaya yarasa da bazen yalnızca bir durumun daha nitelikli şekilde anlatılmasına yara. Yani bu zamir çeşidini içinde bulunduran cümle, soru cümlesi olmak zorunda değildir. Kurallı bir cümle de içinde soru zamiri barındırabilmektedir. "Nereye gidersen git aklın hala burada kalacak." Cümlesinde "nereye" sözcüğü normal şartlarda soru sormak için kullanılır. Fakat bu cümlede gidilen yeri belirtmekte ve o yerin ismini almış bulunmaktadır. Fakat yine içinde soru zamiri bulundurmakta olan "Gözlüklerini almadan nereye gidiyorsun?" cümlesine baktığımızda bu zamir çeşidi soru anlamı vermesi açısından kullanılmıştır ve yerini tutmakta olduğu isim sorunun cevabındadır.

Zamirler cümle içinde ismin yerini tuttukları halde onlara isim dememiz mümkün değildir. Yalnızca bazı durumlarda niteliklerine ve anlatmak istenenlerin türüne göre isimlerin yerini alarak isimmiş gibi kullanılırlar. Fakat yine de bazı zamir çeşitleri isim tamlamalarında da kullanılabilir. Tamlamalarda da yine tamlayan ya da tamlanan ismin yerine geçerek isim görevi görürler. Daha iyi anlaşılması açısından örnek verilecek olursa, "Çantalardan hangisini almaya karar verdin?" cümlesinde hangisi soru zamiri isim tamlamasının tamlanan görevindedir. "Masanın üzerindekiler kimin anahtarları?" cümlesinde kimin soru zamiri isim tamlamasının tamlayan görevinde kullanılmış ve cümle içerisinde ismin yerini tutmaktadır.

Yukarıda tüm detayları ve önemli noktalarıyla anlatılan konu anlatımını daha da pekiştirmek için soru zamiriyle ilgili örnek cümleler incelenebilir. Aşağıdaki soru zamiri içeren cümlelerde de görülebileceği gibi bazı zamirler soru cümlesi oluştururken bazıları da yalnızca anlatılan konunun daha iyi ifade edilmesi açısından kullanılmıştır.

SORU ZAMİRİ İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

  • "Dinlemeden nereye böyle?"
  • "Otogara kaçta gideceksin?"
  • "Arkalarında bir mektup dahi bırakmadan nereye gittiklerini kim bilebilir ki."
  • "Hayatta senden başka kimim var ki…"
  • "Nereden çıktı şimdi bu yağmur!"
  • "Hangimiz senin yaşadıklarını yaşamıyoruz."
  • "Canı sıkılan kim?"
  • "Öğrencilerden kaçı hasta olmuş?"
  • "O ülkeye hangi trenin gittiğini bilen kimse yok."

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