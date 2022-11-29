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Giriş Tarihi: 29.11.2022 16:35 Son Güncelleme: 29.11.2022 16:35

Sorun Eş Anlamlısı - Sorun Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük Nedir? Sorun Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve TDK Anlamı

Çözülmesi gereken mesele olarak görülen sorun kelimesinin eş anlamlısı ile sık sık karşılarız. Günlük hayatta çok sık kullandığımız kelimeler anlam bakımından aynı fakat yazılışları farklı kelimeler ise eş anlamlıdır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde bakarak kolaylıkla bulabileceğimiz sorun kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük birden fazladır. Buna göre sorun eş anlamlısı nedir? Sorun sözcüğünün eş anlamlısı olan kelime ne? İşte sorunun eş anlamlısı olan sözcük ve eş anlamlı kelimeler ile ilgili detaylar!

Sorun Eş Anlamlısı - Sorun Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük Nedir? Sorun Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve TDK Anlamı

Gündelik hayatımızda dile gelen kelimelerden sorun eş anlamlısı ile de sıklıkla kullanılabiliyor. Çözülmesi gereken mesele, soru veya aşılması gereken engel anlamlını taşıyan sorun eş anlamlısı olan sözcük birden fazladır. Özellikle eğitim hayatına devam eden ilkokul çağındaki çocukların sıklıkla araştırdığı eş anlamlı kelimeler genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerini birebir karşılayabilen ve birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimeler olarak ifade edilirler. Buna göre sorun eş anlamlısı nedir? İşte sorunun eş anlamlısı olan sözcük

SORUN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Yazılış ve okunuşları bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir

Sorun kelimesinin eş anlamlı olan sözcükleri dert, problem, sıkıntı kelimeleridir.

SORUNUN EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Anlamdaş ifadesiyle de bilinen eş anlamlı kelime grupları yazılışları aynı olan ancak anlamları aynı veya çok yakın olan kelimeleri ifade etmektedir. Bu konuda birçok farklı örnek yer alırken genellikle Türkçe kelimelerin eş anlamlıları yabancı kökenli olarak karşımıza çıkmaktadır. Sorun ya da problem; çözülmesi gereken mesele, soru veya aşılması gereken engel. Sorun kavramının teolojiden matematiğe kadar çok geniş bir kullanım alanı vardır. Sosyal bilimlerde sorun kavramı genellikle hoşa gitmeyen, istenmeyen ve aşılması gereken bir durumu tanımlamakta kullanılır.

Türk Dil Kurumu'na bakıldığında sorun kelimesinin eş anlamlısı olarak 'problem ve sıkıntı' kelimeleri karşımıza çıkar.

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Sorun Eş Anlamlısı - Sorun Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük Nedir? Sorun Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve TDK Anlamı
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