Sorun kelimesinin cümle içerisindeki kullanımlarını incelediğimizde, karşımıza isim görevi çıkmaktadır. Sorun sözcüğünün aynı zamanda birçok anlam biçiminde kullanımı bulunmaktadır. Sorun kelimesinin zıt anlamlısı ve eş anlamlısı bulunduğu gibi gerçek, mecaz ve terim anlamları bulunmaktadır. Bu nedenle çok yönlü bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte sorun kelimesinin anlamı ve zıt anlamlısı.

SORUN KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Sorun kelimesinin toplam beş tane anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlardan bazıları mecaz olmakla birlikte bazıları felsefe terimi olarak da kullanılmaktadır. Bu nedenle sorun kelimesi karşımıza pek çok yerde çıkmaktadır. Sorun kelimesinin anlamlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Üzerinde düşünülmeye değen ve çözüm getirilmesi, olumlu ya da olumsuz bir sonuca ulaştırılması gereken durum.

Sıkıntı veren durum, dert.(mecaz anlam)

Güç iş.

Çözümsüz kalan her türlü güçlük.(felsefe terimi)

Bilimsel yöntemlerle çözülmek üzere ortaya atılan soru.(felsefe terimi)

Sorun kelimesinin cümle içindeki kullanımları şöyledir:

Bu sorunu çözmek için toplumda her sivil hareketin devreye girmesi gerekir.

Elektrikte bir sorun olduğu için uzun süre karanlıkta kaldık.

SORUN KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Sorun kelimesinin anlamını öğrendikten sonra zıt anlamlısını öğrenmek oldukça kolaydır. Bu bağlamda sorun kelimesinin zıt anlamlısı ''çözüm'' kelimesidir.

SORUN KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Sorun kelimesinin etkileşim halinde olduğu bazı kelimeler bulunmaktadır. Sorun kelimesine benzer kelimeleri şu şekilde sıralayabiliriz: