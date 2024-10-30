İki yıllık ön lisans okuyan öğrencilerin dört yıllık lisans programına eğitimini tamamlaması için DGS sınavına girmesi gerekmektedir. DGS, ÖSYM tarafından düzenlenmektedir ve ön lisansını tamamlayan birçok öğrenci tercih etmektedir. En çok merak edilen bölümlerden biri ise sosyal hizmetler bölümüdür. Sosyal hizmetler bölümü mezunları sosyal hizmetler DGS geçiş bölümleri, sosyal hizmetler DGS ile hangi bölümlere geçilir öğrenerek eğitimlerini tamamlayabilirler.

Sosyal Hizmetler DGS Geçiş Bölümleri

Sosyal hizmet mezunları DGS sınavına girerek dört yıllık lisans programına geçiş yapabilmektedir. Sosyal hizmet mezunlarının DGS sınavına girerek geçiş yapabileceği lisans programı ise:

Sosyal Hizmet (EA)

Sosyoloji (EA) bölümleridir. İki bölüm de eşit ağırlık alanındadır.

Sosyal Hizmetler DGS ile Hangi Bölümlere Geçilir?

Sosyal hizmetler bölümü mezunlarının DGS ile geçebileceği bölümler arasında Sosyal Hizmet ve Sosyoloji bölümleri yer almaktadır. Sosyal hizmetler bölümü mezunları açık öğretim fakültesinden iktisat, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, konaklama işletmeciliği, halkla ilişkiler ve reklamcılık, halkla ilişkiler ve tanıtım, sosyal hizmetler ve sosyoloji gibi bölümleri de tercih edebilmektedir.