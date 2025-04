Sosyal medya sınavlarda kaybettiriyor

Bilişim çağında bilgiye erişim artık çok kolay. Bilgi kaynaklarına yönelik her türlü materyale yalnızca bir bilgisayar tuşu uzaklığındayız. Bu gelişme öğrencilerden beklenilenleri de değişime uğratıyor. Farklı yetenek ve beceriler ön plana çıkıyor. Bu yeteneklerin en başında da zaman yönetimi becerisi geliyor. Zaman yönetimi becerisi sadece hayatın içinde değil, öğrencilerin katıldığı her sınavda, özellikle de lise ve üniversite sınavlarında ölçülüyor. Hem Liselere Geçiş Sınavı (LGS) hem de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) her yıl adayların karşısına çıkan uzun paragraflı sorular bu zaman yönetimi beceresini ölçmek için soruluyor. Ancak öğrenciler de en çok bu tip sorulardan şikâyet ediyor, süreyi yetiştirememekten yakınıyor. Benzer sorunları üniversite öğrencileri de yaşıyor. Zamanı doğru yönetemeyen üniversite öğrencileri, vize ve final dönemlerinde ciddi kaygılar yaşayabiliyor. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelkin Diker Coşkun, birçok öğrencinin zamanı doğru kullanma ile ilgili sorun yaşadığını ifade ediyor. Özellikle sosyal medya araçlarının kullanım sıklığının artmasıyla zaman yönetimine duyulan ihtiyacın arttığını gözlemlediklerini ifade eden Prof. Dr. Coşkun, "Günümüzde birçok öğrencinin zamanla ilgili sorun yaşadığını ifade ediyor olmasının altında yatan önemli nedenlerden birisi sosyal medyada harcanan zamanı doğru yönetememe" dedi. Coşkun bu sorunları en aza indirebilmek için izlenebilecek adımları 4 maddede şöyle sıraladı:

1- RUTİN TEKRAR PROGRAMI UYGULAMAK: Yeni öğrenilen bilgiyi belleğimize doğru yerleştirmede dinlenmiş beden ve zihinle yapılan tekrar önemli. Tüm akademik döneme yayılan günlük ya da haftalık zaman dilimlerine ayrıştırılmış genel tekrar programı uygulamak faydalı olur. Bu genel tekrar programının gerçekçi ve uygulanabilir olması önemli. Araştırmalar yeni öğrenilen bilgilerin bellekte doğru şekilde saklanabilmesi için ilk 24 saatte 1 kez, 3-5 gün içerisinde 2'nci kez ve 2 hafta sonra 3'üncü kez tekrar edilmesinin etkili olduğunu gösteriyor.

KISA MOLALAR VERİLMELİ

2- GERÇEKÇİ BİR ZAMAN PLANLAMASI: Zaman planlaması yapılırken dinlenme, uyku, sosyal yaşama ilişkin zaman aralıklarının bırakılması önemli. Vize ve sınav haftalarının olduğu dönemlerde ders çalışma zamanlarının yoğunlaşması normal ancak bizi rahatlatacak, kapasitemizi doğru kullanmamızı olumlu yönde etkileyecek örneğin kısa bir yürüyüş, film izleme vb. fiziksel ve sosyal aktivitelerin mutlaka zaman planlamasında kendisine yer bulması sağlanmalı.

3- ÇOK YÖNLÜ GELİŞİM: Üniversite yaşamı kültürel ve sosyal aktivitelerin yoğun olduğu bir ortam. Öğrencilerin bu aktivitelerden yararlanması kişisel gelişimleri için oldukça önemli. Günümüzde yükseköğretim diplomasına değer katan en önemli unsurlar katılmış olduğunuz kültürel etkinlikler, projeler, bilimsel faaliyetler ve sosyal sorumluluk çalışmalarının size kattığı çok yönlülüktür. Bu nedenle akademik dönem içerisinde düzenli bir planlama ile bu etkinliklere katılım sağlanacak şekilde program yapılmalı.

4- ÖĞRENME TEKNİKLERİ GELİŞTİRİN: Birçok öğrenme yöntem ve tekniği arasından size en uygun olanları belirleyip ders çalışma alışkanlıklarınızı bunlarla desteklemelisiniz. Örneğin özet çıkarmak ya da kavram haritaları kullanmak gibi tekniklerden faydalanılabilir. Ayrıca öğrenme ve tekrar için geliştirilmiş birçok mobil uygulama var.