Sosyal medya sınavlarda zaman kaybettiriyor

Binlerce 8. sınıf öğrencisinin katılacağı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2 Haziran'da, 3 milyondan fazla adayın yarışacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 8-9 Haziran'da düzenlenecek. Her iki sınava da sayılı günler kaldı. Hem LGS'de hem de YKS'de bu yıl da uzun paragrafların yer alacağı, birkaç işlem gerektiren soruların çıkması bekleniyor. Adaylar en çok bu tip sorularda zorlanıyor. Çünkü uzun paragrafları okumak zaman aldığı için çoğu aday sürenin yetmemesinden şikâyet ediyor. Sınavlara iyi hazırlanmak kadar sınav sırasında zamanı doğru yönetebilmek de oldukça önemli. Peki doğru zaman yönetimi nasıl yapılmalı? Uzmanlar sınavlara 1 ay kala sosyal medya kullanımının kısıtlanması gerektiğini söylüyor. Çünkü sosyal medya zamanın en çok heba edildiği alan. Sosyal medyada uzun saatler harcamak yerine kitap okumak, film ya da belgesel izlemek, kısa yürüyüşler ve egzersizler yapmak sınavda performansı oldukça yükseltecek. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelkin Diker Coşkun özellikle sosyal medya araçlarının kullanım sıklığının artmasıyla zaman yönetimine duyulan ihtiyacın arttığını söyledi. Coşkun zamanı doğru kullanmak için öğrencilere şu önerilerde bulundu:Rutin tekrar programı uygulamak: Yeni öğrenilen bilgiyi belleğimize doğru yerleştirmede dinlenmiş beden ve zihinle yapılan tekrar önemli. Araştırmalar yeni öğrenilen bilgilerin bellekte doğru şekilde saklanabilmesi için ilk 24 saatte bir kez, 3-5 gün içerisinde ikinci kez ve iki hafta sonra üçüncü kez tekrar edilmesinin etkili olduğunu gösteriyor.Molaları ihmal etmeyin: Dinlenme, uyku, sosyal yaşama ilişkin zaman aralıklarının bırakılması önemli. Kısa bir yürüyüş, film izleme vb. fiziksel ve sosyal aktivitelerin mutlaka zaman planlamasında kendisine yer bulması sağlanmalı.