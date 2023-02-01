Sosyometri Nedir? Sosyometri Tekniği Ne Demek, Ne İçin Kullanılır ve Nasıl Uygulanır?

Sosyal bilimlerde uygulanan testler, birey ve gruplar arasındaki ilişkileri ele alınması açısından önemlidir. Psikoloji ve sosyoloji bilim dallarında kullanılan sosyometri tekniği nedir sorusu da çok sık araştırılmıştır. Bu tekniğin ne amaçla kullanıldığı da merak edilenler arasındadır. Özellikle grup çalışmalarında uygulanan sosyometri tekniği okullarda ve işyerinde daha sık görülmektedir. 30 veya 40 kişilik topluluklar arasında bireylerin psikolojik çözümlemesini yapmak ve grup hakkında bilgi edinmek önemli bir yer edinmiştir. Daha önce bu tekniği duymayan kişiler de internette sosyometriyi araştırmıştır. Kullanıcılar tarafından araştırılan konular arasında, sosyometri tekniği ne demek, ne için kullanılır ve nasıl uygulanır soruları gelir. Sosyometri nedir, işte merak edilenler...

Sosyometri Nedir?

Psikoloji ve sosyoloji bilim dallarında kullanılan tekniklerden birisi olan sosyometri, gruplar arasında çok sık uygulanmıştır. Sosyometri bir grubun psikolojisini çözümlemek ve topluluklar hakkında bilgi edinmek üzere uygulanan bir tekniktir. Tüm grubu kapsayacak şekilde hazırlanan bu testte topluluğun iletişimini, topluluk içinde en popüler kişi, grubun lideri veya grupta dışlananları tespit edebilir. Özellikle okulda öğrenci topluluğu arasında arkadaş gruplarını, dışlananları ve gruba liderlik edenleri tespit etmek için uygulanan bir yöntemdir. Gruba dahil olan bireyleri tanıma rehberi olan ve bireyler arasındaki uyumsuzluk ve çatışma durumlarını tespit etmek üzere uygulanan sosyometri, çok sık başvurulan bir yöntemdir.

Sosyometri Ne İçin Kullanılır?

Sosyometri tekniği ne için kullanılır sorusu, bu konuda araştırma yapan kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Sosyal uyumsuzluğu tespit etmek ve topluluk arasındaki çatışmayı tespit etmek üzere uygulanan sosyometri okullarda çok sık uygulanır. Genellikle grup çalışmalarında bu test, grubun liderinin kim olduğunu ve gruptan dışlanan kesimleri tespit etmek üzere uygulanır. Okulda görülen akran zorbalığının önüne geçmek için buna maruz kalan öğrencileri tespit etmek üzere sosyometri önemlidir. Fakat bu yöntemde kimi zaman elde edilen sonuçlar yüzde yüz gerçeği yansıtmayabilir. Özellikle küçük yaştaki çocuklara uygulanan testlerde hata oranı yüksek olabilir.

Sosyometri Nasıl Uygulanır?

Okulda akran zorbalığı veya psikolojik şiddet gibi durumları tespit etmek üzere kullanılan sosyometri testi nasıl uygulanır sorusu, bu konuya dair merak edilen bir diğer konudur. Sosyometri uygulamada dikkat edilmesi gereken ilk durum, güvenli ve sesiz bir ortam sağlamaktır. Katılımcılara cevap kağıtları dağıtılır. İsim soy isim ve diğer kişisel bilgilerin yazılması istenir. Testte belirtildiği gibi katılımcının tercih ettiği üç ismi öncelik sırasına göre yazması istenir ve bunu kimseyle paylaşmaması gerektiği söylenir. Sosyometri testi bir okul ortamında uygulanıyorsa, kağıtlara sadece kendi sınıf arkadaşlarını yazabileceğidir. Test bittikten sonra toplanan cevap kağıtları tek tek değerlendirmeye alınır. Katılımcıların seçilme puanları tespit edilir ve bu seçilme durumuna göre sıralanacak şekilde düzenlenir. Sıralama sonucunda birinci dereceden seçimde en yüksek puan alan katılımcıdan başlanarak tablo oluşturulur. Çıkan sonuca göre değerlendirme tamamlanır.